Máy bay Vietnam Airlines từ Đức về Hà Nội phải quay đầu vì lý do kỹ thuật

Theo thông tin từ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 đã quay trở lại sân bay khởi hành sau khi cất cánh vì lý do kỹ thuật.

Cụ thể, chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787-9. Tổ bay đã thực hiện các quy trình theo quy định và hạ cánh an toàn tại Sân bay Munich. Toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn. Hành khách đã được đưa vào nhà ga.

Vietnam Airlines đang phối hợp với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ, bố trí hành trình tiếp theo cho hành khách.

Hãng sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có kết quả kiểm tra và phương án khai thác cụ thể.

“Vietnam Airlines rất tiếc vì sự thay đổi ngoài kế hoạch đã ảnh hưởng đến hành trình của hành khách và mong nhận được sự thông cảm. An toàn của hành khách, phi hành đoàn và chuyến bay luôn được Hãng đặt lên hàng đầu,” đại diện Hãng bay này nhấn mạnh./.

Chủ tịch Vietnam Airlines: Mở rộng đội tàu bay hùng mạnh, xuyên lục địa Trong chiến lược phát triển đội bay giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2040, Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận các đội máy bay thân rộng, thân hẹp nhằm mở rộng mạng bay và chiếm lĩnh thị trường.