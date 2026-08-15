Ngoại giao nhân dân vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Indonesia

Tối 15/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Indonesia, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17/8/1945-17/8/2026), thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Indonesia.

Khai mạc chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng đấu tranh chống đế quốc thực dân.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955 đến nay, quan hệ Việt Nam và Indonesia phát triển mạnh mẽ với dấu ấn hai nước đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 10/3/2025-đánh dấu quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hợp tác sâu sắc và toàn diện vì lợi ích và hòa bình của nhân dân hai nước cũng của khối ASEAN.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tích cực tham gia, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy kết nối văn hóa, nhân dân, cũng như giao lưu kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia; góp phần tích cực củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân Indonesia nói chung.

Tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ Indonesia trình diễn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Indonesia Thành phố bày tỏ cảm ơn Tổng lãnh sự quán nước Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành cùng Thành phố trong rất nhiều hoạt động chung có hiệu quả.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, du lịch, … để người dân hai nước sẽ có nhiều điều kiện gặp gỡ, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau thông qua đó mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức chương trình kỷ niệm Quốc khánh Indonesia, bà Carolina Tinangon, Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại Thành Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng, tri ân Hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia (VINFA) vì những đóng góp không ngừng nghỉ trong việc tăng cường tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân Indonesia và Việt Nam.

Bà Carolina Tinangon cho rằng, Việt Nam và Indonesia có sự tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như quá trình xây dựng và vun đắp nền độc lập bằng phát triển, bằng tiến bộ, và bằng những nỗ lực không ngừng nhằm hiện thực hóa khát vọng quốc gia về một tương lai tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn và vì hạnh phúc, an sinh của nhân dân.

Bên cạnh đó, hai nước cũng có lịch sử liên hệ, giao lưu lâu đời, có chung nhiều điểm tương đồng về văn hóa, âm nhạc.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Tổng lãnh sự Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Indonesia với những chương trình biểu diễn kết hợp của các nghệ sĩ Việt Nam và Indonesia với các tiết mục mang đậm nét văn hóa truyền thống của hai nước thể hiện tinh thần đích thực của ngoại giao văn hóa, góp phần tăng cường ngoại giao nhân dân, làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Indonesia và Việt Nam, đồng thời đóng góp vào tình hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai đất nước.

Chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Indonesia bao gồm các tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền thống Việt Nam và Indonesia do các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Saung Udjo (Indonesia) và nhóm múa của Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành biểu diễn./.

Phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra tiềm năng hợp tác với Việt Nam Giáo sư Hasil Sembiring cho rằng mô hình cơ giới hóa sản xuất lúa quy mô lớn tại miền Nam Việt Nam là kinh nghiệm đáng tham khảo để Indonesia giảm chi phí và nâng sức cạnh tranh.