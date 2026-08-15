“81 Mùa Bình yên”: Từ những chiến công đến sứ mệnh trong kỷ nguyên mới

Tối 15/8, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “81 Mùa Bình yên,” hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026), 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Lần đầu tiên, khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trở thành sân khấu của một chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn.

Được dàn dựng theo hình thức chính kịch kết hợp âm nhạc, múa, điện ảnh, công nghệ trình chiếu hiện đại và thực cảnh, chương trình không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng, những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, mà còn khắc họa hình ảnh lực lượng Công an hôm nay tiên phong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, đồng hành cùng sự phát triển của một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và an toàn.

Chương trình thu hút hơn 5.000 đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham dự, cùng sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp và cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô.

Lấy “Dòng chảy bình yên” làm hình tượng nghệ thuật xuyên suốt, chương trình đặt hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân trong dòng chảy hơn 1.000 năm lịch sử, văn hiến và cốt cách Thăng Long-Hà Nội. Qua đó, chương trình làm nổi bật sự kế thừa, trao truyền lý tưởng, bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần phụng sự từ các thế hệ đi trước đến cán bộ, chiến sỹ hôm nay.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Một trong những nét đặc biệt của “81 Mùa Bình yên” là câu chuyện về những người giữ bình yên được kể ngay giữa trái tim Thủ đô.

Hồ Hoàn Kiếm, Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố Đinh Tiên Hoàng được khai thác như một phần của tác phẩm; cảnh quan, kiến trúc, lịch sử và ký ức Hà Nội trở thành phông nền sống động của chương trình.

Chương trình gồm ba chương: “Dòng chảy bình yên,” “Giữ bình yên Thủ đô” và “Bình yên trong kỷ nguyên mới,” đưa khán giả đi từ chiều sâu văn hiến, truyền thống đến những chiến công, hy sinh và sự tiếp nối của Công an Thủ đô trong thời đại mới.

Trong đó, vở “Đấu trí” sân khấu hóa chuyên án đấu tranh với đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia “Mr Pips,” qua đó cảnh báo về những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

“Lằn ranh công lý” lấy chất liệu từ vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, tái hiện hành trình đấu tranh làm rõ sự thật, bảo vệ kỷ cương pháp luật và niềm tin của Nhân dân vào công lý.\

Vở “Phía sau bình yên” kể về người chiến sỹ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, làm nổi bật sự quả cảm và những mất mát phía sau cuộc sống bình yên của nhân dân.

Với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi, các diễn viên chuyên nghiệp cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội, "81 Mùa Bình yên" đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi mỗi câu chuyện được kể không chỉ để tri ân quá khứ, mà còn để khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và khát vọng viết tiếp những mùa bình yên cho hôm nay và mai sau./.

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