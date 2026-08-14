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Ba phim Việt "chạy đua" doanh thu dịp lễ Quốc khánh 2/9

"Quý tử vượt giàu" "Hộ linh tráng sỹ" và "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" là ba tựa phim ra mắt cuối tháng Tám, dự kiến chiếu xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và đối đầu trực tiếp tại phòng vé.

Minh Anh
Cody Nam Võ và Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu." (Ảnh từ phim)
Cody Nam Võ và Nghệ sỹ Ưu tú Cao Minh trong "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu." (Ảnh từ phim)

Nếu trước đây phim Việt chủ yếu xoay quanh thể loại hài, gia đình, tình cảm mỗi kỳ nghỉ, thì hiện đã phổ biến thêm yếu tố lịch sử.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư 2/9 (có hoán đổi ngày làm việc). Thời gian dài gắn liền dịp cuối tuần tạo điều kiện đi xem phim giải trí. Đây là cơ hội để các đoàn phim kiểm chứng về các chiến lược quảng bá, lịch chiếu, hiệu ứng khán giả...

Loạt phim Việt dịp này mở đầu bằng "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" (thể loại gia đình, linh dị, hài). Phim dự kiến công chiếu từ 21/8, có suất chiếu sớm từ 14 đến 16/8.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" kể về câu chuyện hai ông cháu Trí Bình và ông Thời, một cựu chiến binh. Khi Trí Bình đang loay hoay tìm cách khởi nghiệp, ghi dấu thanh xuân, cậu nhận ra ông nội cũng từng có thời tuổi trẻ không thể nào quên.

Phim được dự đoán phù hợp với dịp 2/9 nhờ câu chuyện khám phá thời chiến qua con mắt của thời bình, đề tài thu hút giới trẻ gần đây. Đạo diễn Huỳnh Lập đặt kỳ vọng phim đạt 200 tỷ đồng khi chiếu trước nghỉ lễ 2 tuần, chiếu sớm trong 3 ngày.

Tiếp theo có "Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Phim ra mắt từ 28/8, kỳ vọng tái hiện thành công doanh thu của "Mưa đỏ" khi chiếu cùng dịp, có quy mô hoành tráng, khơi gợi lòng tự hào dân tộc.

Phim thuộc thể loại huyền sử-cổ trang, hành động, võ thuật, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian xung quanh nơi an táng vua Đinh Tiên Hoàng cuối thế kỷ X. Điểm đặc biệt là phim được chiếu ở nhiều định dạng, trong đó có IMAX.

Bên cạnh hai phim lấy cảm hứng lịch sử thì có phim hài, gia đình "Quý tử vượt giàu." Phim do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, từng ấn định công chiếu 11/9 trước khi chuyển sang 28/8.

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Thu Trang, Tiến Luật trong phim hài, gia đình duy nhất dịp này. (Ảnh từ phim)

"Quý tử vượt giàu" kể về cậu con trai Phú Quý (Hạo Khang) liên tục bị bố mẹ thử thách, tạo cuộc sống giàu, nghèo, thật, giả lẫn lộn, nhằm nuôi con trưởng thành khôn lớn. Phim có cặp đôi Thu Trang-Tiến Luật, hai gương mặt hài quen thuộc phía Nam, đóng chính.

Với đề tài phổ biến, việc êkíp đẩy sớm thời gian chiếu có thể thu hút nhiều gia đình ra rạp, song cũng có thể gặp khó trước đối thủ "Hộ linh tráng sỹ" (đối đầu trực tiếp) và "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" (ra mắt trước, cùng có đề tài/yếu tố gia đình)./.

(Vietnam+)
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