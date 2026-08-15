Nhiều dấu ấn mới mẻ tại triển lãm mỹ thuật khu vực I - Hà Nội năm 2026

Loạt tác phẩm được tuyển chọn cho triển lãm khu vực. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Kéo dài từ nay đến hết ngày 17/8, Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc và Mỹ thuật ứng dụng khu vực I - Hà Nội, năm 2026 (Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức) diễn ra tại Nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền.

Ở lần tổ chức thứ 30, triển lãm là nguồn phát hiện, tuyển chọn và đưa tới công chúng các tác phẩm có giá trị về mặt kỹ thuật, có tính ứng dụng cao của khu vực Thủ đô, góp phần vào công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa trên toàn quốc, đưa mỹ thuật Việt ra quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Ông Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng, Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định với không chỉ thế hệ gạo cội, mà còn cả thế hệ họa sỹ trẻ cũng đang để lại dấu ấn đặc sắc. Theo ông, điều quan trọng là các bạn trẻ có sự tiếp cận rộng rãi, nhưng biết cách chắt lọc để qua đó truyền tải cái tôi cá nhân.

Bộ tranh đoạt giải A "Kẻ thao túng thời gian" của họa sỹ Đỗ Hữu Quyết. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đỗ Hữu Quyết, tác giả thắng giải A của Hội Mỹ thuật năm 2026, mang đến bộ ba tranh khắc kẽm "Kẻ thao túng thời gian" lấy cảm hứng từ bản thân và những quan sát trong đời sống hiện đại, được ban tổ chức nhận xét là có chất lượng cao. Ông Hồ Nam nhận xét tác giả có kỹ thuật nổi bật, thậm chí mang tầm quốc tế.

Tranh khắc kẽm (etching và aquatint) thuộc mảng tranh in và tranh đồ họa, xuất phát từ châu Âu khoảng thế kỷ 15, 16. So với thể loại sơn mài, sơn dầu, lụa hay hội họa nói chung, tranh khắc kẽm ít phổ biến hơn vì chi phí cao, quy trình phức tạp và thường phải tiếp xúc với hóa chất độc hại. Tuy vậy, tranh khắc kẽm có thể mang đến độ tương phản ấn tượng, hiệu ứng nhiều lớp, chuyển sắc êm dịu cùng chiều sâu cảm xúc.

"Tranh khắc kẽm khó ở công đoạn ngâm acid vì acid có tính ăn mòn rất cao, phải kiểm soát kỹ lưỡng, nếu thành công sẽ tạo những mảng sáng tối đẹp mắt," anh Đỗ Hữu Quyết cho biết.

Từng mang tranh tới Canada triển lãm, tác giả mong muốn thông qua kỹ thuật và ngôn ngữ mỹ thuật phương Tây để quảng bá Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chủ nhân giải A bày tỏ: "Tôi tin bản sắc Việt không chỉ thể hiện qua đề tài, tạo hình và cảm giác thân thuộc với văn hóa Việt, mà còn thể hiện qua chính trình độ và tay nghề. Nếu làm tốt chất liệu này, tôi mong góp phần khiến quốc tế công nhận và biết đến mỹ thuật Việt Nam nhiều hơn."

Tác giả Phạm Hoàng Tuân thì chọn những chất liệu truyền thống làm cơ sở sáng tác, khám phá và đổi mới. Anh mang đến phù điêu sơn mài "Chọi trâu," tác phẩm từng được tuyển chọn vào Giải thưởng Văn học nghệ thuật, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức.

"Chọi trâu" của Phạm Hoàng Tuân (trái). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Hiện nay mỹ thuật ứng dụng đã và đang ngày càng có vai trò quan trọng, tôi mong muốn sẽ có ngày càng nhiều tác giả Việt khẳng định chính mình bằng chính những chất liệu dồi dào có sẵn của cha ông, đặc biệt khi đưa tác phẩm ra quốc tế, từ đó vượt qua những 'khung' đã được định hình, tạo sự đổi mới cho nghệ thuật Việt Nam" anh Phạm Hoàng Tuân chia sẻ.

Đáng chú ý tại triển lãm có họa sỹ Thiên Hải mang đến bộ đôi tranh bằng vàng, được tạo nét bởi vàng bột, vàng lỏng và đèn khò. Kết hợp với ánh sáng, hai tác phẩm vừa tạo nên chiều sâu và hiệu ứng thị giác khác lạ, vừa góp phần làm mới mỹ thuật Việt Nam bên cạnh những dòng tranh hội họa và đồ họa quen thuộc.

Sau Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc và Mỹ thuật ứng dụng khu vực I - Hà Nội sẽ là triển lãm ở quy mô toàn quốc, nối tiếp hành trình tuyển chọn tác giả và tác phẩm nổi bật của Việt Nam, dự kiến diễn ra trong tháng 9/2026.

Hình ảnh một số tác phẩm đang góp mặt tại triển lãm:

Tranh gốm mosaic "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" dài 7m trong khuôn viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tranh vàng "Thả lưới" và "Yên Tử" của tác giả Thiên Hải. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Góc trưng bày loạt thiết kế cho sách truyện, bao bì và nhiều sản phẩm khác. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Du khách chụp lại tác phẩm điêu khắc đoạt giải B. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó mỹ thuật được định hướng gắn chặt với công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, từ đso nâng tầm giác trị nghệ thuật đương đại của Quốc gia.