Tai nạn trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt: Hơn 20 người được đưa đi cấp cứu

Khoảng 11 giờ ngày 16/8, tại km 451+700, cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt (cách nút giao Vinh-Nam Đàn khoảng 7km), đoạn qua tỉnh Nghệ An, một ôtô khách đâm vào xe container khiến hơn 20 người nhập viện.

Vào thời gian trên, ôtô khách đang lưu thông trên cao tốc hướng Hà Nội-Nghệ An, khi đến Km 451+700 thì bất ngờ đâm vào xe container chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến phương tiện hư hỏng, nhiều người trên xe khách bị thương.

Ghi nhận tại Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An, các y bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu cho hơn 20 người, một số trường hợp nhẹ thì ngồi bên ngoài chờ sơ cứu, có 2 trường hợp nặng được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Theo chia sẻ từ chị Nguyễn Thị T.H (nhân chứng tại hiện trường), đoàn xe chở 42 người của công ty đang di chuyển từ Phú Thọ vào Cửa Lò (Nghệ An).

Sau khi ăn trưa xong và qua hầm Thần Vũ khoảng 20km, xe bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Chị may mắn chỉ bị xây xước nhẹ nhưng những người ngồi đầu thì bị nặng hơn.

Sau khi nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, phân luồng phương tiện và bảo đảm an toàn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, 1 người nước ngoài tử vong Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe ôtô khách trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng làm một người nước ngoài trên xe khách tử vong.