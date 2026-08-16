Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, Thị trưởng thủ đô Moskva, ông Sergey Sobyanin cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong đó 201 UAV đã bị phá hủy ngay tại địa phương.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Moskva, ông Andrey Vorobyov cho biết các lực lượng phòng không và tác chiến điện tử của Nga đêm qua đã bắn hạ và vô hiệu hóa 187 UAV trên địa bàn tỉnh này.

Theo ông Vorobyov, đây là một trong những vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất nhằm vào tỉnh này trong thời gian gần đây. Vụ tấn công đã khiến 1 người thiệt mạng do UAV rơi vào nhà dân và 3 người bị thương.

Tại tỉnh Rostov, Thống đốc Yury Slyusar cho biết 3 người cũng đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong đợt tấn công bằng UAV đêm qua.

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã vô hiệu hóa 85 UAV và 3 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 đang nhắm mục tiêu vào các khu vực của nước này trong cùng thời gian trên. Các mục tiêu chính nằm ở Kiev, Poltava và Dnipropetrovsk. Vụ tấn công đã gây hỏa hoạn ở Kiev và khiến 3 người bị thương.

Trong diễn biến khác, ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Romania cho biết máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha đã bắn hạ 1 UAV xâm nhập không phận nước này, gần khu vực biên giới với Ukraine và Moldova.

Theo nguồn tin trên, UAV này bay đến từ phía Moldova và đã bị máy bay chiến đấu F-18 đang làm nhiệm vụ cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngăn chặn và bắn hạ vào lúc 5h01 theo giờ địa phương (9h01 theo giờ Việt Nam).

Mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống khu vực không có dân cư thuộc vùng Galati, gần biên giới với Ukraine.

Tháng trước, Romania đã lần đầu tiên bắn hạ UAV xâm nhập không phận nước này kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022.

Các sự cố UAV xâm phạm không phận cũng được ghi nhận tại nhiều nước khác dọc sườn phía Đông của NATO, trong đó có Ba Lan và các quốc gia Baltic.

Hôm 14/8, NATO cho biết máy bay chiến đấu của Italy đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận của liên minh đã bắn hạ 1 UAV xâm nhập không phận Latvia./.

Ukraine tiếp tục dội UAV vào kho hàng của nền tảng bán lẻ lớn tại Nga Các lực lượng Ukraine đã mở một đợt tấn công mới nhằm vào một kho hàng thuộc tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Wildberries của Nga tại tỉnh Vladimir, cách thủ đô Moskva khoảng 180 km về phía Đông.