Xử phạt 180 triệu đồng trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm tại Đắk Lắk

Liên quan đến vụ việc trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc (thôn Lương Phước, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk) phát sinh mùi hôi trong thời gian dài, ngày 17/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, chủ trang trại đang tập trung khắc phục những vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường đã được sở ra quyết định xử phạt.

Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc (địa chỉ tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk; người đại diện theo pháp luật: ông Phan Thế Trí, chức danh: Phó Tổng Giám đốc) là chủ trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, công ty đã không đăng ký môi trường đầy đủ các nội dung trong bản đăng ký môi trường về phương án xử lý chất thải, phương án xử lý mùi của Trang trại chăn nuôi heo Minh Phúc. Đây là cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, công ty gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn về môi trường không khí xung quanh.

Các hành vi trên vi phạm quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Do vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch, ký kết hợp đồng và bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý mùi, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Hiện, các hạng mục công trình đang được công ty thực hiện và đưa vào sử dụng; qua đó phòng ngừa nguy cơ tái diễn vi phạm.

Trước đó, như PV TTXVN đã thông tin dự án Trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Minh Phúc được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn 159 tỷ đồng; quy mô chăn nuôi 48.000 con lợn thịt/năm; diện tích dự án trên 40 ha. Dự án bắt đầu đi vào hoạt động và thả lứa lợn đầu tiên vào tháng 2/2026. Đến tháng 4/2026, trang trại nuôi khoảng 13.000 con lợn trong 10 dãy chuồng.

Cũng trong thời gian này, tại trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc xuất hiện mùi hôi gây ảnh hưởng đến đời sống người dân tại thôn Lương Phước (xã Sơn Thành) và các thôn Quảng Mỹ, Mỹ Phú (xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk). Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, tổ chức đối thoại để giải quyết dứt điểm vụ việc./.

Đắk Lắk: Trang trại nuôi lợn vẫn bốc mùi hôi sau nhiều lần hứa hẹn khắc phục ​Sau phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi từ trang trại chăn nuôi lợn Minh Phúc vẫn tiếp diễn, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý dứt điểm và giám sát việc khắc phục.