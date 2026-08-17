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Mỹ muốn xây dựng quan hệ quốc phòng 'thực chất và mạnh mẽ hơn' với Campuchia

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, Washington vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội xây dựng “quan hệ quốc phòng thực chất và mạnh mẽ hơn” với Phnom Penh trên tinh thần đối tác, tôn trọng và tính thực tiễn.

Huy Bình
Quân đội Campuchia. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)
Quân đội Campuchia. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cuối tuần trước đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby trong bối cảnh hai bên đang tìm cách tăng cường hợp tác quân sự sau nhiều năm quan hệ quốc phòng trong tình trạng căng thẳng.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, Washington vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội xây dựng “quan hệ quốc phòng thực chất và mạnh mẽ hơn” với Phnom Penh trên tinh thần đối tác, tôn trọng và tính thực tiễn.

Cuộc thảo luận giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước hôm 15/8 diễn ra hiệu quả và hai bên tập trung vào việc tăng cường hợp tác quân sự cũng như hỗ trợ của Mỹ cho những “cải cách quân sự hợp lý” của Campuchia.

Hai bên xác định một số ưu tiên hoạt động như tái khởi động tập trận quân sự chung mang tên “Người gác đền Angkor” (Angkor Sentinel), mở rộng hoạt động huấn luyện song phương, đào tạo chuyên môn quân sự và cải cách nhân sự quân đội.

Ngoài ra, phía Mỹ bày tỏ quan tâm trở lại đối với việc tổ chức thêm các chuyến thăm của hải quân nước này tới căn cứ hải quân Ream của Campuchia, nơi có vị trí chiến lược quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia #Mỹ-Campuchia #Người gác đền Angkor Campuchia Mỹ
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