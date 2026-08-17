Tổng thống Trump chỉ thị giảm quy mô cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump công khai yêu cầu giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Động thái này được đánh giá có thể tác động trực tiếp đến hoạt động huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump cho biết ông không hài lòng với việc Mỹ lâu nay duy trì các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vì vừa tốn kém chi phí, vừa gửi “tín hiệu thù địch” tới Triều Tiên.

Theo ông, Mỹ đang phải gánh một phần đáng kể chi phí tổ chức các cuộc tập trận và việc duy trì hoạt động huấn luyện quy mô lớn với Hàn Quốc là không phù hợp trong bối cảnh ông "đang có mối quan hệ tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đáng chú ý, tuyên bố được đưa ra ngay trước thời điểm khởi động cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS) giữa Hàn Quốc và Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 17-27/8.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, do đã cận kề ngày khởi động cuộc tập trận nên ông không thể hủy bỏ mà chỉ yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth giảm đáng kể quy mô hoạt động. Động thái này làm dấy lên đồn đoán về khả năng quy mô và nội dung các cuộc tập trận liên quân sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng từng nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là tốn kém. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore năm 2018, ông coi các cuộc tập trận là “lãng phí tiền bạc”, khiến một số hoạt động huấn luyện chung bị đình chỉ hoặc thu hẹp quy mô.

Tổng thống Trump nhắc lại lập trường trên trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận Hàn-Mỹ. Bình Nhưỡng được cho là đã tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 6 và 12/8, ngay trước thềm cuộc tập trận UFS năm nay, qua đó làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nhận định của các nhà quan sát chính trị của Hàn Quốc cho biết, từ góc độ của Hàn Quốc, việc Mỹ giảm đáng kể quy mô tập trận có thể đặt ra vấn đề đối với năng lực huấn luyện, khả năng phối hợp tác chiến và mức độ sẵn sàng của liên quân Hàn-Mỹ.

Các cuộc tập trận chung vốn được Seoul coi là một trong những cơ chế quan trọng nhằm duy trì khả năng ứng phó với các tình huống an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.



Tuy nhiên, động thái của ông Trump cũng được nhìn nhận trong bối cảnh Mỹ tìm cách tạo điều kiện nối lại đối thoại với Triều Tiên. Việc Tổng thống Trump trực tiếp viện dẫn quan hệ cá nhân với ông Kim Jong Un cho thấy vấn đề tập trận có thể tiếp tục được sử dụng như một công cụ trong chính sách tiếp cận Bình Nhưỡng.

Các nhà quan sát chính trị của Hàn Quốc cho rằng việc Tổng thống Trump đồng thời đề cập đến quan hệ với Triều Tiên, chi phí quân sự và quy mô tập trận cho thấy chính sách của Washington đối với liên minh Hàn-Mỹ có thể tiếp tục chịu tác động bởi ưu tiên đàm phán với Bình Nhưỡng.

Đối với Seoul, đây là vấn đề cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là khả năng thu hẹp tập trận có thể trở thành xu hướng lâu dài thay vì chỉ là điều chỉnh tạm thời đối với UFS./.

Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung tại sa mạc Mojave Nội dung huấn luyện tập trung nâng cao năng lực ứng phó với thiết bị bay không người lái và rèn luyện binh sỹ làm quen với các quy trình chỉ huy - kiểm soát trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.