Bầu cử Tổng thống Brazil: Hai ứng viên khởi động tranh cử, nhắm tới cử tri nữ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 16/8, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và đối thủ cánh hữu Flavio Bolsonaro đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử bằng những thông điệp hướng tới cử tri nữ - nhóm cử tri có thể mang tính quyết định trong cuộc đua sít sao vào vị trí người đứng đầu nhà nước.

Cử tri tại nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 4/10 tới. Cả hai ứng cử viên dẫn đầu đều đã lựa chọn những "căn cứ địa" chính trị quen thuộc để tổ chức các cuộc mít tinh mở màn chiến dịch của mình.

Tại thành phố Sao Bernardo do Campo (bang Sao Paulo), Tổng thống Lula, 80 tuổi và là người đang hướng tới nhiệm kỳ thứ tư, đã có bài phát biểu trước khoảng 40.000 người ủng hộ.

Ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ - lực lượng chiếm 53% trong tổng số 158 triệu cử tri của Brazil và là nhân tố đóng góp then chốt vào chiến thắng sít sao của ông hồi năm 2022.

Nhà lãnh đạo cánh tả kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới, khẳng định nam giới cần được giáo dục từ nhỏ về sự bình đẳng với phái nữ.

Trong khi đó, tại bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro, Thượng nghị sỹ Flavio Bolsonaro, 45 tuổi và là con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, phát động chiến dịch trước khoảng 9.000 người tham dự.

Ông cam kết đưa Brazil thoát khỏi tình trạng tham nhũng, bạo lực, giá lương thực tăng cao và nợ công leo thang, đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn đối với tội phạm - mối quan tâm hàng đầu của cử tri hiện nay.

Nhằm gia tăng tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri nữ, ông cam kết sẽ bảo vệ phụ nữ và trừng trị thích đáng các hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Theo kết quả cuộc khảo sát của công ty thăm dò Quaest công bố mới đây, ông Lula hiện nhận được 43% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ lệ dành cho ông Flavio Bolsonaro là 40%./.

Tổng thống Brazil Lula da Silva để ngỏ khả năng tái tranh cử vào năm 2026 Hiện 79 tuổi, ông Lula da Silva là lãnh đạo cánh tả từng giữ chức Tổng thống từ năm 2003 đến 2010 và tái đắc cử vào năm 2022 cho nhiệm kỳ thứ 3 không liên tiếp.