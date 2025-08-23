Ngày Gia đình ASEAN năm 2025: Vun đắp tình hữu nghị dưới mái nhà chung ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 58 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sáng 23/8, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra sự kiện “Ngày Gia đình ASEAN năm 2025.”

Chương trình, do Đại sứ quán Indonesia tại Lào phối hợp với Bộ Ngoại giao Lào tổ chức, với sự tham dự đông đảo của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN tại Lào, đại diện Bộ Ngoại giao Lào, cùng nhiều người dân thủ đô Viêng Chăn.



Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Quảng trường Patouxay - một trong những biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Viêng Chăn, đã trở nên náo nhiệt và rộn ràng tiếng nói cười. Đông đảo cán bộ, nhân viên và gia đình Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN có mặt từ rất sớm để tham gia hoạt động đi bộ tập thể.



Sự kiện “Ngày Gia đình ASEAN năm 2025” tại Quảng trường Patouxay ở thủ đô Vientiane của Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong không khí trong lành của buổi sáng sớm, những bước chân đồng hành của các đại biểu, vừa mang tính rèn luyện sức khỏe, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng ASEAN tại Lào; đồng thời cũng để lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh và sự đồng hành của các quốc gia thành viên ASEAN trên con đường phát triển chung.



Phát biểu tại buổi lễ, bà Grata Endah Werdaningtyas, Đại sứ Indonesia tại Lào nhấn mạnh “Ngày Gia đình ASEAN” không chỉ là dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN, mà còn là cơ hội để tôn vinh sự đoàn kết giữa các quốc gia thành viên; đồng thời cũng là dịp để Đại sứ quán các nước ASEAN tại Lào chia sẻ niềm vui, văn hóa và tình hữu nghị, thể hiện tinh thần đoàn kết và cùng nhau mạnh mẽ hơn.



Ngay sau đó, các đại biểu đã cùng nhau tham gia buổi tập aerobic sôi động, hòa mình trong không khí vui tươi, gắn kết. Hoạt động thể thao không chỉ mang lại tinh thần thoải mái, rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành của cộng đồng ASEAN.



Tiếp nối chương trình, bữa sáng với nhiều món ăn truyền thống do các Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN tại Lào chuẩn bị đã mang đến cho người tham dự cơ hội thưởng thức hương vị ẩm thực đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa phong phú của mỗi quốc gia thành viên, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau.



Đáng chú ý, gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế và người dân Lào những hương vị quen thuộc của ẩm thực quê hương, như nem rán vàng ruộm, giòn tan và bánh bột lọc dẻo thơm, tinh tế.

Những món ăn này không chỉ góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực Việt Nam, mà còn trở thành cầu nối văn hóa, giúp tăng cường sự gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước ASEAN.



Ngày Gia đình ASEAN là một hoạt động ý nghĩa, góp phần đưa ASEAN đến gần hơn với người dân, nuôi dưỡng và vun đắp tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên như một gia đình chung./.

