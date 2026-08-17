Người Mỹ bắt đầu giảm mua thịt bò do giá tăng vọt

Khi giá thịt bò đã tăng vọt trong gần hai năm, người Mỹ cuối cùng cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu chạm ngưỡng chi tiêu.

Đây là một bước ngoặt đáng chú ý đối với một thị trường mà ở đó giá đã liên tục bị đẩy lên mức kỷ lục do khối lượng đàn gia súc bị thu hẹp nhưng người tiêu dùng vẫn duy trì sức mua đủ lớn để giữ giá ở mức cao.

Giờ đây, sức bền đó đang bắt đầu rạn nứt và lại xảy ra đúng vào thời điểm nhu cầu tiêu thụ thường đạt mức cao nhất trong năm.

Theo công ty nghiên cứu Circana, lượng thịt bò bán ra trong 13 tuần kết thúc vào giữa tháng 7/2026, giai đoạn quan trọng bao gồm cả ngày Lễ tưởng niệm và ngày Quốc khánh 4/7, đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ của hai năm trước đó, sức mua đều tăng khoảng 5%.

Sự thay đổi này cho thấy có thể đã xuất hiện giới hạn mà người Mỹ sẵn sàng chi trả cho thịt bò, một trong những yếu tố chính thúc đẩy lạm phát giá thực phẩm.

Những người từng thích ứng với giá cả leo thang bằng cách tự nấu ăn hoặc chọn mua các phần thịt rẻ hơn nay đang cắt giảm hoàn toàn việc mua thịt bò hoặc chuyển sang các loại thịt có giá thấp hơn.

Việc giá thịt bò tăng vọt đã trở thành mối quan ngại lớn đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bởi giá cả các mặt hàng thiết yếu như trứng, thịt bò xay và xăng dầu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình cảm nhận của người tiêu dùng về lạm phát./.

Giá thịt bò xay tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục Đàn gia súc của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 75 năm, đẩy giá thịt lên mức cao kỷ lục, gây lạm phát và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng.