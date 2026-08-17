Xây thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk từ trái cây đặc sản đến ngành hàng có vị thế

Sáng 16/8, tại Eco Place, Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng Đắk Lắk 2026 khai mạc với chủ đề “Khai mở hương vị đại ngàn.” Cùng ngày, tại Quảng trường Tân An, xã Krông Pắc, hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng khởi hành trong chương trình xác lập kỷ lục Guinness “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới.”

Hai hoạt động ở hai không gian khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu đưa sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng và thị trường. Một bên khai thác giá trị ẩm thực, một bên tạo hiệu ứng truyền thông bằng hình ảnh đoàn xe quy mô lớn. Hai hoạt động trên cho thấy địa phương này đang mở rộng tư duy quảng bá, từ giới thiệu một loại trái cây đặc sản sang xây dựng hình ảnh về vùng đất, con người và một ngành hàng có khả năng tạo giá trị kinh tế cao.

Từ trái cây đặc sản đến sản phẩm có giá trị gia tăng

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, phát triển du lịch và trải nghiệm tại vùng trồng. Sầu riêng vì thế không chỉ xuất hiện ở các gian hàng giới thiệu sản phẩm mà trở thành trung tâm của nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa và du lịch.

Điểm đáng chú ý là Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng với gần 200 gian hàng và chương trình chế biến, trưng bày 102 món ăn kết hợp sầu riêng Đắk Lắk. Cuộc thi có 20 đội với 60 đầu bếp tham gia; dự án 102 món ăn sau đó được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận và trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Nhìn ở góc độ phát triển thương hiệu, giá trị của chương trình không nằm riêng ở con số 102 hay danh hiệu kỷ lục mà sầu riêng được đặt vào một không gian tiêu dùng rộng hơn. Từ quả tươi, nguyên liệu này có thể đi vào nhà hàng, khách sạn, món tráng miệng, đồ uống và các sản phẩm chế biến. Khi đó, giá trị của sầu riêng không chỉ được tính bằng sản lượng hay giá bán tại vườn mà được mở rộng thông qua chế biến và dịch vụ.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải Nhất tặng đội thi đến từ TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Việc đưa sầu riêng vào ẩm thực góp phần tạo thêm câu chuyện cho thương hiệu địa phương. Du khách đến Đắk Lắk không chỉ thưởng thức trái sầu riêng mà có thể trải nghiệm những món ăn, sản phẩm và không gian văn hóa được xây dựng từ chính loại nông sản đặc trưng của vùng đất.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quảng bá không chỉ nói sầu riêng Đắk Lắk ngon mà phải cho thấy sầu riêng có thể tạo ra những giá trị gì và gắn với đời sống địa phương ra sao.

Kỷ lục tạo dấu ấn, chất lượng quyết định thương hiệu

Nếu lễ hội ẩm thực đưa sầu riêng vào không gian tiêu dùng thì đoàn hơn 500 xe bán tải lại đưa hình ảnh sầu riêng ra đường phố với một cách thức rất trực quan.

Tại Krông Pắc, 47 xe được xếp thành chữ “Đắk Lắk” trước khi đoàn xe di chuyển qua Quốc lộ 26, vòng xoay Hòa Bình, đường Nguyễn Lương Bằng và tiến vào Đại lộ Võ Nguyên Giáp. Hình ảnh đoàn xe nối dài mang theo sầu riêng tạo nên một hoạt động quảng bá có tính biểu tượng cao. Tại chương trình, Giám khảo chính thức Guinness World Records Minyoung Sohn công bố và trao chứng nhận “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới.”

Kỷ lục trên có giá trị truyền thông rõ rệt nhằm tạo sự chú ý, giúp hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk xuất hiện rộng hơn và dễ được công chúng ghi nhớ. Đáng nói, hơn 500 tài xế, cùng doanh nghiệp, nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành đã tham gia chương trình, điều này cho thấy quảng bá thương hiệu địa phương không chỉ là việc của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp, mà có thể trở thành hoạt động chung của cộng đồng.

Đắk Lắk xác lập kỷ lục “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Tuy nhiên, thứ quyết định vị thế của thương hiệu vẫn là chất lượng sản phẩm. Với một ngành hàng hướng đến xuất khẩu, người mua quan tâm nhiều hơn câu chuyện về một lễ hội. Họ cần biết vùng trồng có được kiểm soát hay không, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói có hợp lệ không, chất lượng và dư lượng có đáp ứng yêu cầu không, sản phẩm được bảo quản và vận chuyển như thế nào.

Tại các phiên đối thoại về phát triển ngành hàng sầu riêng, những vấn đề được đặt ra cũng tập trung vào các mắt xích này: quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; ngăn chặn tình trạng mượn, cho thuê, mua bán mã số; xây dựng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học; phát triển phòng thử nghiệm, logistics, truy xuất nguồn gốc và nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch sầu riêng.

Một vùng sầu riêng có sản lượng lớn chưa đồng nghĩa với một thương hiệu mạnh. Nếu diện tích phát triển tự phát, chất lượng không đồng đều, liên kết sản xuất lỏng lẻo và phụ thuộc quá nhiều vào thị trường quả tươi, lợi thế về sản lượng có thể nhanh chóng trở thành áp lực.

Vì vậy, định hướng không mở rộng diện tích bằng mọi giá, kiểm soát vùng trồng và tăng cường liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ là yêu cầu cần thiết. Thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk muốn đi xa phải bắt đầu từ từng vùng trồng được quản lý tốt, từng hộ sản xuất tuân thủ quy trình và từng lô hàng có khả năng truy xuất.

Từ “thủ phủ” đến trung tâm chuỗi giá trị

Sầu riêng Đắk Lắk được dán tem, sẵn sàng xuất khẩu. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Đắk Lắk thường được nhắc đến với hình ảnh “thủ phủ sầu riêng,” đây là một lợi thế truyền thông nhưng để trở thành thương hiệu có giá trị, địa phương cần đi xa hơn khái niệm về sản lượng.

Một trung tâm sầu riêng thực sự phải có khả năng kết nối nhiều khâu: giống, sản xuất, vật tư, kỹ thuật, thu hoạch, phân loại, kiểm định, đóng gói, bảo quản, logistics, chế biến và phân phối.

Trong khuôn khổ các chương trình của lễ hội, 9 bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững được trao với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Các nội dung tập trung vào chợ đầu mối, trung tâm thu mua, kiểm định, chiếu xạ, logistics, kho lạnh, chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc và chuỗi bao tiêu.

Nếu những cam kết này được triển khai thực chất, đây sẽ là bước quan trọng để sầu riêng Đắk Lắk giảm dần sự phụ thuộc vào việc bán quả tươi, đồng thời hình thành hệ sinh thái phục vụ ngành hàng ngay tại vùng nguyên liệu, ở đó, người trồng phải được đặt ở vị trí trung tâm. Không có vùng trồng tốt thì không có thương hiệu tốt; không có người sản xuất tuân thủ quy trình thì không thể có truy xuất nguồn gốc đáng tin cậy. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp vì vậy cần được xây dựng bằng tiêu chuẩn, hợp đồng và lợi ích rõ ràng, thay vì chỉ dừng ở những cam kết chung.

Cùng với đó, quảng bá cần gắn với dữ liệu. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm sản phẩm đến từ đâu, được sản xuất như thế nào và ai chịu trách nhiệm về chất lượng. Khi thông tin vùng trồng, mùa vụ, quy trình sản xuất, cơ sở đóng gói và tiêu chuẩn được số hóa, quảng bá là những hình ảnh đẹp và trở thành công cụ tạo dựng niềm tin.

Nhìn từ lễ hội năm 2026, Đắk Lắk đang có cơ hội chuyển câu chuyện sầu riêng từ “sản lượng lớn” sang “giá trị lớn.” Từ 102 món ăn, đoàn xe Guinness đến các dự án kho lạnh, logistics, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc, nhiều mảnh ghép của một hệ sinh thái ngành hàng đang được đặt ra.

Điều quan trọng nhất sau lễ hội là duy trì những gì đã tạo được. Một kỷ lục có thể giúp sầu riêng Đắk Lắk được biết đến rộng hơn, nhưng chất lượng mới khiến thị trường nhớ đến và tin tưởng.

Vì thế, mục tiêu của quảng bá không nên chỉ là làm cho người tiêu dùng “biết” sầu riêng Đắk Lắk, mà phải từng bước tạo ra sự liên tưởng giữa Đắk Lắk với sầu riêng chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và có uy tín trên thị trường.

Đó cũng là quá trình chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp: từ bán quả tươi sang xây dựng chuỗi giá trị, từ quảng bá một mùa lễ hội sang xây dựng một thương hiệu có sức sống lâu dài./.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Đưa giá trị và uy tín nông sản Việt vươn tầm quốc tế Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mở thêm không gian kết nối sản xuất, thương mại, du lịch và công nghệ, hướng tới nâng tầm thương hiệu một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực của Việt Nam.