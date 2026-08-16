Đắk Lắk: Chấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng

Ngày 16/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã xác minh, xử lý việc TikToker H.C đăng tải clip trên mạng có phát ngôn thiếu chuẩn mực trong Lễ hội Sầu riêng đang diễn ra tại Đắk Lắk. Sở đã xác minh thông tin và yêu cầu TikToker H.C gỡ clip, xem xét hành vi để xử lý theo quy định.

Sự việc diễn ra trong buổi tổng duyệt sự kiện “Xác lập kỷ lục Guinness - Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới” của Lễ hội Sầu riêng vào ngày 15/8.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 với khoảng 500 xe bán tải tham gia, tạo thành hành trình đặc biệt nhằm quảng bá hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk và các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Trong buổi tổng duyệt này, TikToker H.C., trú tại tỉnh Đắk Lắk đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.

Clip nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự thất vọng với nam TikToker này.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk thông tin, Tiểu ban truyền thông lễ hội đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk sàng lọc và chỉ cấp thẻ cho 60 người trong số 300 KOL (Key opinion leader - người có tầm ảnh hưởng) đăng ký tham gia.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 2/9, tỉnh Đắk Lắk chú trọng truyền thông thông qua đội ngũ KOL. Tuy nhiên, hành vi phát ngôn thiếu chuẩn mực, phản cảm của TikToker H.C đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, giá trị văn hóa của Lễ hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Sự việc cũng cho thấy các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục siết chặt quy trình rà soát, nâng cao chế tài xử lý và tăng cường giám sát đội ngũ KOL, tránh để các hành vi lệch chuẩn làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch và thương hiệu nông sản địa phương.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk-Kết nối vươn xa” diễn ra tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng của Đắk Lắk.

Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk; tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa.../.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Đưa giá trị và uy tín nông sản Việt vươn tầm quốc tế Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mở thêm không gian kết nối sản xuất, thương mại, du lịch và công nghệ, hướng tới nâng tầm thương hiệu một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực của Việt Nam.