Lào Cai: Khai quật, cất bốc các phần mộ liệt sỹ tại khu vực đồi Đá Vôi

Sáng 16/8, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ liệt sỹ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng tham gia cất bốc hài cốt liệt sỹ.

Cơ quan chức năng thông tin, năm 1984, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 7 chiến sỹ công binh đã hy sinh và được an táng tại khu vực đồi Đá Vôi. Gia đình các liệt sỹ đã tiến hành cất bốc, đưa 5 phần mộ về quê an táng. Các lực lượng chức năng đã khảo sát, xác minh thông tin, xác định vị trí và tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ còn lại.

Sau khi hoàn tất khai quật, cất bốc, hài cốt các liệt sỹ sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, di chuyển về Nhà quàn tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Theo kế hoạch, từ ngày 18-27/8, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khai quật, cất bốc 12 phần mộ liệt sỹ tại các xã: Bát Xát, Xuân Quang, Bảo Nhai, Trấn Yên, Mường Hum, phường Lào Cai và phường Cam Đường.

Lễ truy điệu và an táng sẽ diễn ra trang trọng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Bảo Thắng, xã Trấn Yên và Nghĩa trang liệt sỹ phường Tiên Sơn (tỉnh Ninh Bình) theo nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ.

Hài cốt liệt sỹ được lực lượng chức năng tìm thấy. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong 7 tháng của năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được tỉnh Lào Cai quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Địa phương đã huy động 51 cán bộ, chiến sĩ tham gia đội tìm kiếm với hơn 4.500 ngày công, tổ chức tìm kiếm trên diện tích 742/2.070ha.

Qua tiếp nhận 56 nguồn tin, các lực lượng đã xác minh 47 thông tin, trong đó 41 thông tin có cơ sở chính xác. Từ những nguồn tin này, lực lượng tham gia đã tìm kiếm, quy tập được 22 hài cốt liệt sỹ, đạt trên 30% chỉ tiêu.

Việc lấy mẫu phục vụ xác định danh tính liệt sỹ cũng được đẩy nhanh. Toàn tỉnh đã lấy mẫu đối với 1.250 hài cốt liệt sỹ, thu được 820 mẫu, chiếm 65,6%, hoàn thành sớm 12 tháng so với kế hoạch Ban Chỉ đạo Quốc gia giao.

Hơn 3.100 mẫu ADN thân nhân liệt sỹ đã được thu thập, tạo cơ sở quan trọng cho việc giám định, xác định danh tính các liệt sỹ chưa rõ thông tin. Tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ được quy tập.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu; triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sỹ giai đoạn 2 và nhanh chóng số hóa hồ sơ, quản lý thông tin hài cốt liệt sỹ./.

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN Đến hết ngày 13/8, toàn tỉnh Điện Biên khai quật 3.169/4.594 mộ, còn 1.425 mộ chưa khai quật; trong số các mộ đã khai quật có 2.982 mẫu đủ điều kiện lấy mẫu, 187 trường hợp không đủ điều kiện lấy mẫu.