An Giang: Tập trung toàn lực cho công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), tỉnh An Giang đang tập trung toàn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn trước ngày 30/4/2027.

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chiến dịch do Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phát động, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang nhanh chóng kiện toàn lực lượng, ban hành kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và các nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Một trong những nội dung trọng tâm của chiến dịch là triển khai công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN trên quy mô lớn.

Qua khảo sát tại 20 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 35.945 phần mộ, trong đó có 5.861 mộ đã xác định được thông tin, 13.042 mộ còn thiếu thông tin và 17.042 mộ hoàn toàn chưa xác định được thông tin.

Tổng số mộ cần thực hiện lấy mẫu sinh phẩm (bao gồm số mộ còn thiếu và chưa xác định thông tin) là rất lớn, trong khi trước chiến dịch mới chỉ thực hiện được 1.585 mộ, còn tới 28.499 mộ chưa lấy mẫu.

Nhằm đảm bảo công tác thu thập sinh phẩm diễn ra chặt chẽ, chính xác và an toàn tuyệt đối, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành cùng 3 đội lấy mẫu chuyên trách.

Mỗi đội gồm 38 người, tích hợp lực lượng y, bác sỹ có trình độ chuyên môn cao. Các lực lượng này được tập huấn kỹ lưỡng về quy trình khai quật, lấy mẫu, bảo quản và bàn giao sinh phẩm.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh An Giang lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tri Tôn. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng, ngày 30/6 và 1/7, tỉnh An Giang tổ chức làm điểm công tác lấy mẫu đối với 37 mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung). Việc thử nghiệm thành công đã giúp thống nhất chuẩn hóa toàn bộ quy trình kỹ thuật.

Tính đến ngày 8/8, tỉnh đã triển khai lấy mẫu tại 6/20 nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh, đồng thời mở rộng thực hiện tại 2 nghĩa trang thuộc phường Rạch Giá và Hà Tiên, thu thập thành công 2.258/15.747 mẫu sinh phẩm, đạt 14,33% kế hoạch giai đoạn.

Để bảo đảm chất lượng ADN phục vụ giám định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Công an thành phố Cần Thơ và Chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ để hỗ trợ khâu vận chuyển hàng không và tiếp nhận, bảo quản sinh phẩm đúng tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Cùng với đó, công tác thu thập mẫu ADN đối ứng từ thân nhân liệt sỹ được đặc biệt coi trọng, tỉnh đã thu nhận được 3.356/4.017 mẫu, đạt tỷ lệ 83,54%, tạo tiền đề then chốt cho việc đối sánh khoa học, từng bước xác định và trả lại tên cho các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai đồng thời cả trong nước và trên địa bàn Vương quốc Campuchia.

Đội lấy mẫu hài cốt giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tịnh Biên. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Trong giai đoạn 2025-2026, hai Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sỹ, trong đó, 128 hài cốt tại Campuchia, 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh, qua đó xác định được danh tính 1 liệt sỹ và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc.

Bước sang giai đoạn 2026-2027, chỉ tính từ ngày 29/7 đến ngày 7/8/2026, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sỹ, đều chưa xác định được danh tính. Trong số đó, Đội K92 quy tập 44 hài cốt tại xã Kiên Lương, Đội K93 quy tập 11 hài cốt tại phường Chi Lăng và xã Tri Tôn.

Theo Đội K92 và K93, hiện nay, nguồn thông tin về mộ liệt sỹ tiếp tục được rà soát rất kỹ. Riêng trên địa bàn Campuchia, Đội K92 đang quản lý 26 nguồn tin với khoảng 91 hài cốt liệt sỹ; Đội K93 có thông tin tại 8 huyện, thành phố, 21 xã, 44 khu vực với khoảng 181 hài cốt liệt sỹ, trong đó dự kiến có khả năng tìm kiếm, quy tập khoảng 80 đến 100 hài cốt.

Trên địa bàn tỉnh, các Đội K92, K93 cũng đang tiếp tục xác minh nhiều nguồn tin, với khoảng 140 hài cốt liệt sỹ, trong đó, nhiều khu vực có khả năng tổ chức tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Động viên Đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Tri Tôn, Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nêu bật sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần đưa các liệt sỹ về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Đại tá Cao Minh Tâm yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác thu thập, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh tỉnh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, “có thông tin ở đâu là triển khai ngay, không để chậm trễ."

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị khi khảo sát, xác định thông tin có cơ sở phải nhanh chóng báo cáo và tổ chức tìm kiếm, quy tập; đối với những thông tin chưa rõ phải tiếp tục xác minh, đối chiếu, không được bỏ sót.

Đối với những khu vực có nhiều nguồn thông tin về liệt sỹ nhưng qua nhiều năm vẫn chưa xác định chính xác vị trí, cần tổ chức hội thảo, mở rộng thu thập thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân, đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí và công nghệ trong tìm kiếm thông tin liệt sỹ.

Đối với số mộ liệt sỹ chưa lấy mẫu sinh phẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể khối lượng, tiến độ cho từng lực lượng, từng nghĩa trang; tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm, chiến trường ác liệt, nghĩa trang tạm và khu vực trại giam thời chiến.

Tỉnh quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định thông tin trong các nghĩa trang trước ngày 30/4/2027 với phương châm “Còn thông tin là còn tìm kiếm, còn liệt sỹ chưa xác định danh tính là còn trách nhiệm.” Đây là nỗ lực để đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của thân nhân liệt sỹ và nhân dân./.

Quyết tâm hoàn thành quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11/2026 Cán bộ, chiến sỹ Đội K74 quyết tâm với tinh thần trách nhiệm, làm thay phiên nhau để mở rộng diện tích tìm kiếm, tận dụng từng giờ, từng phút, từng giây để tìm các liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.