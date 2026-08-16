Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam

Từ ngày 12-14/8, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, đoàn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh (VAVA) do Thiếu tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã có các cuộc làm việc với Hạ nghị sỹ Rashida Tlaib, Hội Cựu chiến binh vì Hòa bình Hoa Kỳ (VFP), các luật gia và nhiều tổ chức xã hội của Hoa Kỳ.

Tham dự cuộc gặp còn có Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại tá Nguyễn Đức Quân.

Chuyến công tác là dịp để đoàn thông tin trực tiếp tới bạn bè Hoa Kỳ về hậu quả lâu dài của chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam, tranh thủ sự đồng hành của các lực lượng tiến bộ, cựu chiến binh, giới luật gia và các tổ chức thanh niên trong nỗ lực chăm lo cho nạn nhân.

Đoàn đã trao đổi với đại diện các tổ chức Viet Left Power, Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign (VAORRC), VietLead, SEAFN, Mekong cùng một số tổ chức xã hội, thanh niên tại Hoa Kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã chia sẻ những nỗ lực của hệ thống Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, cấp học bổng, cải thiện nhà ở và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nạn nhân.

Đoàn cũng chia sẻ cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, không chỉ hỗ trợ khắc phục khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để các nạn nhân phát huy năng lực, tự tin hòa nhập cộng đồng và đóng góp hữu ích cho xã hội.

Câu chuyện của chị Phạm Thị Thu Thủy, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để trở thành giáo viên trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, hỗ trợ trẻ em khuyết tật và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, đã để lại ấn tượng sâu sắc và xúc động cho các bạn bè Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp, Hạ nghị sỹ Rashida Tlaib cho biết bà tiếp tục quan tâm và ủng hộ các nỗ lực vận động chính sách liên quan đến những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin và việc tăng cường chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Bà Rashida nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng mạng lưới ủng hộ tại Quốc hội Hoa Kỳ, tăng cường phối hợp giữa các nghị sỹ, VFP, các tổ chức xã hội và cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Nữ nghị sỹ đảng Dân chủ cũng cho rằng việc thúc đẩy sự tham gia của thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng, giúp lan tỏa nhận thức về hậu quả chiến tranh, tác động của hóa chất độc hại đối với con người và môi trường, cũng như trách nhiệm chung trong hàn gắn vết thương chiến tranh.

Đại diện các tổ chức Hoa Kỳ đã giới thiệu quá trình hình thành, mục tiêu hoạt động và các chương trình hành động hướng tới công bằng xã hội, hòa bình, quyền của người nhập cư và hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Các bên nhất trí cần nâng cao hơn nữa hiểu biết của công chúng, nhất là thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ, về những di chứng nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đoàn công tác gặp gỡ các bạn bè tiến bộ Hoa Kỳ. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Các nội dung trao đổi cho thấy sự gặp gỡ về nhận thức và trách nhiệm giữa nạn nhân Việt Nam, cựu chiến binh Hoa Kỳ, giới luật gia, các tổ chức xã hội và những người trẻ trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Đây là cơ sở quan trọng để mở rộng các hoạt động vận động nhân đạo, thúc đẩy các sáng kiến lập pháp, kết nối nguồn lực và xây dựng những chương trình hỗ trợ thiết thực cho nạn nhân.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội toàn quốc VFP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã bày tỏ trân trọng sự đồng hành của VFP và bạn bè Hoa Kỳ với VAVA trong nhiều năm qua.

Ông mong các đối tác tiếp tục hỗ trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục, hỗ trợ sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nạn nhân, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên.

Chuyến công tác của đoàn VAVA Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ góp phần củng cố tình hữu nghị, sự thấu hiểu và kết nối nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn mở rộng mạng lưới đối tác vì mục tiêu nhân đạo, hòa bình và hàn gắn hậu quả chiến tranh.

Chuyến đi tiếp tục lan tỏa thông điệp về trách nhiệm, lòng nhân ái và sự chung tay quốc tế nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, không để các nạn nhân bị bỏ lại phía sau./.

65 năm thảm họa da cam: Huy động các nguồn lực xoa dịu nỗi đau Tỉnh Cà Mau quan tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; hỗ trợ nhà ở, học tập, học nghề, việc làm và tạo sinh kế, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nạn nhân chất độc da cam hòa nhập cộng đồng.