Phê duyệt phương án sử dụng đất tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung

Tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt phương án sử dụng đất của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, qua đó xác định rõ diện tích tiếp tục quản lý, phần đất bàn giao cho địa phương và hướng xử lý diện tích đang bị lấn, chiếm. Đây là cơ sở để địa phương tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ rừng, từng bước xử lý những tồn tại về ranh giới và sử dụng đất trong khu bảo tồn.

Theo Quyết định số 4044/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên ký ban hành, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tiếp tục quản lý, sử dụng 23.292,57 ha đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trong số này, đất có rừng chiếm phần lớn với 22.739,58 ha; đất khoanh nuôi phục hồi rừng 139,17 ha; đất mặt nước 20,93 ha; đất giao thông 1,98 ha và đất phi nông nghiệp 0,99 ha.

Đáng chú ý, trong diện tích Ban Quản lý tiếp tục sử dụng có 389,92 ha đang bị người dân lấn, chiếm để sản xuất nông nghiệp hoặc có hiện trạng chồng lấn. Để từng bước khắc phục tình trạng này, tỉnh yêu cầu Ban Quản lý phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia khôi phục rừng, theo hướng trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích gắn với chương trình trồng 50 triệu cây xanh. Cách làm này nhằm kết hợp xử lý tình trạng lấn, chiếm đất với phục hồi diện tích rừng, hạn chế phát sinh các điểm nóng về quản lý đất lâm nghiệp.

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Cùng với diện tích tiếp tục quản lý, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung sẽ bàn giao 4,89 ha đất cho địa phương, gồm 4,81 ha tại xã Quảng Sơn và 0,088 ha tại xã Quảng Phú. Việc bàn giao phải gắn với xác định cụ thể phạm vi, ranh giới, cắm mốc và đo đạc, lập bản đồ địa chính nhằm hạn chế chồng lấn, tạo cơ sở quản lý, sử dụng đất đúng quy định.

Ủy ban Nhân dân các xã liên quan được giao tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; chủ trì kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp nếu phát sinh và theo dõi việc sử dụng đất theo phương án đã được phê duyệt. Đối với diện tích được bàn giao, địa phương phải xây dựng phương án sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi xem xét, giải quyết các hồ sơ, thủ tục đất đai cho người dân.

Về phía Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ về đất, rừng; lập hồ sơ thu hồi phần diện tích giao trả địa phương theo quy định. Đối với diện tích đang bị người dân lấn, chiếm để sản xuất nông nghiệp, đơn vị phải thực hiện các thủ tục liên quan theo lộ trình, hoàn thành trước năm 2030.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan phối hợp xác định chính xác ranh giới, diện tích đất, rừng để thực hiện cắm mốc và đo đạc bản đồ địa chính. Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của phương án sử dụng đất, bảo đảm diện tích, phạm vi, ranh giới Khu bảo tồn và phần đất giữ lại hoặc bàn giao phù hợp quy hoạch, hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp và quy định hiện hành.

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung có hệ sinh thái rừng đa dạng, giữ vai trò quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn và điều tiết nguồn nước cho sông Krông Nô, đồng thời góp phần cung cấp, lưu giữ nguồn nước cho các hồ, đập thủy lợi, thủy điện ở khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

Khu bảo tồn cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm, trong đó có những loài có nguy cơ tuyệt chủng được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ của IUCN. Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử./.

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