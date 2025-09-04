Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông bổ sung 9 loài chim nhờ bẫy ảnh

Ngày 4/9, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, trong quá trình triển khai hoạt động điều tra, giám sát đa dạng sinh học ghi nhận, đơn vị đã bổ sung thêm được 9 loài chim mới, đặc biệt có 2 loại chim quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông thông qua phương pháp bẫy ảnh và chụp ảnh kỹ thuật số.

Cụ thể, các loài chim vừa phát hiện gồm có: Bách thanh đuôi dài; cành cạch núi; Chào mào tai trắng; Chích chòe than; Chim xanh lớn; Dù dì phương Đông; Họa mi đất mày trắng; Nhạn rừng trán trắng; Yểng.

Đây đều là những loài có giá trị bảo tồn cao, góp phần duy trì cân bằng sinh thái rừng. Đặc biệt, riêng đối với 2 loài là Dù dì phương Đông và Yểng được xếp là loại quý hiếm.

Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, hệ chim của Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông trước đây gồm 201 loài, thuộc 43 họ.

Việc ghi nhận và bổ sung thêm 9 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông đã mở rộng cơ sở dữ liệu đa đạng sinh học cũng như minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong điều tra đa dạng sinh học.

Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Trị là một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam, thuộc hệ sinh thái rừng Trung Trường Sơn.

Đây là nơi sinh sống của 1.576 loài thực vật, 97 loài thú, 201 loài chim và 49 loài bò sát ếch nhái. Trong đó, có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.../.

