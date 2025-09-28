Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng - Lá phổi xanh của ĐBSCL

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ) có diện tích khoảng 2.800ha, được xem là “lá phổi xanh” quý giá của đồng bằng sông Cửu Long.

Điểm đặc sắc của Lung Ngọc Hoàng chính là sự nguyên sơ, yên tĩnh hiếm có. Đây là môi trường sống của hàng trăm loài động thực vật, trong đó có nhiều loài chim nước, lưỡng cư và bò sát quý hiếm. Một số loài cá đồng vốn ít thấy ngoài tự nhiên vẫn còn hiện diện trong khu vực này.

Nơi đây bảo tồn hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật; trong đó, một số động vật có tên trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới.

Đây là khu đất ngập nước tiêu biểu của vùng Tây Sông Hậu, là nơi bảo tồn sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu, độc đáo, sự đa dạng sinh học, nơi cư trú của các loài sinh vật bản địa, các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm.

Nhóm thực vật bậc cao có 286 chi, 104 họ thuộc 3 ngành thực vật: dương xỉ, thông, ngọc lan. Bên cạnh đó, động vật cũng rất đa dạng như: động vật đất (59 loài), côn trùng (100 loài), thân mềm (13 loài), nhóm cá (75 loài), nhóm chim (72 loài)

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với vẻ đẹp hoang sơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Trong số đó, có các loài chim quý hiếm là bạc má, cà cuốc, cò ốc, giang sen, cò lạo xám... và các loài thú như dơi chó, rái móng, chồn mực, cáo mèo… cùng các loài quý hiếm khác như càng đước, cua đinh, rùa vàng, ếch giun.

Ngoài ra, nơi đây còn có những mảng rừng tràm, đầm lầy và hệ thống sông rạch đa dạng. Nhờ vậy, khu vừa mang giá trị sinh thái, vừa góp phần điều hòa khí hậu, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Lung Ngọc Hoàng có các khu vực sinh thái rõ rệt: Khu Bảo vệ nghiêm ngặt là vùng lõi của Lung Ngọc Hoàng, cảnh quan còn hoang sơ, giàu đa dạng sinh học, nơi bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật hoang dã đặc hữu theo diễn thế tự nhiên, hạn chế tối đa sự tác động của con người; Lung Ba Đìa, Lung Sen, địa điểm sinh sống, làm tổ của các loài chim hoang dã, động vật rừng, thủy sinh, thủy sản bản địa.

Khu Phục hồi sinh thái dành cho việc thực nghiệm, phục hồi hệ sinh thái đầm lầy với các loài cây Gáo, Trâm, Còng, Ô môi, Đủng đỉnh… đã sưu tập được nhiều cây dược liệu quý, hiếm (thuốc Nam); đặc biệt, còn tồn tại 0,4ha rừng tràm 40 năm tuổi với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, ghi nhận dấu vết hoạt động của nhiều cá thể trăn, nưa quý hiếm và không gian thú vị với hàng trăm tổ ong mật đóng kèo rải rác trong rừng Tràm.

Khu du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng gồm các sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch nghỉ dưỡng sinh thái; du lịch tham quan, trải nghiệm, khám phá thiên nhiên vùng đất ngập nước; du lịch dã ngoại cuối tuần.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, đề án phát triển du lịch sinh thái tại Lung Ngọc Hoàng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ) phê duyệt từ năm 2021 và đã được điều chỉnh, bổ sung vào đầu năm 2025, với mục tiêu xây dựng nơi đây thành điểm đến vừa mang tính giáo dục, nghiên cứu khoa học, vừa tạo cơ hội trải nghiệm cho du khách.

Sau đó, tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện dự án Du lịch sinh thái Khu Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng với tổng mức đầu tư hơn 526 tỷ đồng.

Kế hoạch đề ra tiến độ lựa chọn nhà đầu tư là từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, với các công việc trọng tâm như lập hồ sơ chuyển loại rừng gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường; xây dựng hồ sơ kỹ thuật để lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuê môi trường rừng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Địa phương cũng tăng cường chức năng tư vấn đầu tư du lịch để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện quy trình, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời, xây dựng chính sách thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển du lịch, cân nhắc hỗ trợ một phần vốn đối ứng cho các nhà đầu tư và hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch./.

