Thương mại và mua sắm quốc phòng vẫn là đầu tàu tăng trưởng của Nga

Bộ Phát triển Kinh tế Nga trước đó ước tính tăng trưởng GDP của nước này trong quý 2 ở mức 0,9%. Tính chung trong nửa đầu năm, kinh tế Nga tăng trưởng 0,6%, gấp đôi so với ước tính trước đó.

Theo Rosstat, tăng trưởng GDP chủ yếu được thúc đẩy bởi thương mại bán lẻ và bán buôn, dịch vụ ăn uống, vận tải hàng hóa và hoạt động sản xuất. Một số lĩnh vực suy giảm bao gồm vận tải hành khách (2,3%), khai thác mỏ, xây dựng và nông nghiệp.

Sự phục hồi tăng trưởng kinh tế ở Nga đi kèm với sự cải thiện hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. "Trong quý II/2026, ngành sản xuất ghi nhận mức tăng trưởng 2% (bao gồm mức tăng 2,6% trong tháng 6), với sự tăng trưởng được ghi nhận ở 16 trong số 24 tiểu ngành sản xuất", ông Daniil Nametkin, Giám đốc Trung tâm Phân tích Đầu tư và Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược cho biết.

Theo ông, các biện pháp mà chính phủ Nga thực hiện để cải thiện hoạt động kinh doanh, cũng như việc tiếp tục giảm lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương, đã đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục sự suy giảm vào đầu năm.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực từ ngành công nghiệp, hoạt động tiêu dùng vẫn là một yếu tố ổn định hỗ trợ nền kinh tế. Bán lẻ tăng tốc lên 7,2% trong quý 2 năm 2026, sau mức 3,6% trong quý 1, trong bối cảnh thu nhập khả dụng thực tế tăng trưởng ổn định (+1,5% trong quý 2).

Mặc dù tiếp tục tăng trưởng trong bảy tháng đầu năm, lượng hàng hóa vận chuyển trên mạng lưới đường sắt Nga giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 641,1 triệu tấn.

Cụ thể, chỉ có các mặt hàng than (lên 193 triệu tấn), ngũ cốc (54 triệu tấn) và quặng kim loại màu và lưu huỳnh (10 triệu tấn) là tăng.

Các quan chức Nga xác nhận rằng tổ hợp công nghiệp quân sự (MIC) hiện đang thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong nền kinh tế Nga nhờ nhu cầu cao. Tuy nhiên Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, cấu trúc và điều kiện hoạt động của MIC có thể thay đổi.

Theo các chuyên gia tại Viện Kinh tế Stolypin, tăng trưởng GDP trong quý II không phải là điều đáng tự hào. Nền kinh tế về cơ bản được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng và mua sắm của chính phủ, trong khi nông nghiệp và xây dựng đang suy giảm.

Trong lĩnh vực sản xuất, tăng trưởng chủ yếu tập trung ở các ngành công nghiệp hướng đến quốc phòng.

Lãi suất cho vay vẫn ở mức rất cao, và ngoài lãi suất cơ bản, chúng hiện còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu thanh khoản ngày càng trầm trọng./.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tin nền kinh tế đang đi đúng hướng Người đứng đầu nước Nga tuyên bố những tin đồn về các vấn đề lớn trong nền kinh tế Nga là phóng đại quá mức, hiện nền kinh tế đang đạt kết quả bất chấp cuộc tranh luận về lãi suất chủ chốt.

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