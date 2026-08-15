Nghị quyết số 10-NQ/TW: Hưng Yên hiện thực hóa bằng hành động mới

Khi một chính sách được ban hành, địa phương chính là nơi kiểm nghiệm rõ nhất hiệu quả và chất lượng của chính sách trong thực tiễn.

Nếu trước đây, việc thu hút đầu tư, nhất là dòng vốn nước ngoài, chủ yếu các địa phương dựa trên lợi thế về quỹ đất, chính sách ưu đãi và chi phí, thì trong giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 (Nghị quyết 10-NQ/TW) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Hưng Yên sẽ hướng tới cạnh tranh bằng những giá trị mới.

Tỉnh chuyển từ thu hút FDI theo hướng mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Nhà đầu tư ngoại gửi trọn niềm tin nơi đất lành

Khu Công nghiệp Thăng Long II (Hưng Yên) được thành lập từ năm 2006. Khu này đã trở thành "bến đỗ" an lành của hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà máy Bông Sen của Tập đoàn Nestlé Việt Nam là một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (Thụy Sĩ), có mặt sớm nhất tại Khu công nghiệp Thăng Long II.

Liên tục từ năm 2017 đến nay, Nestlé Việt Nam đã ba lần tăng vốn đầu tư và mở rộng hoạt động tại Hưng Yên. Đáng nói, Nhà máy Nestlé Bông Sen là nhà máy thứ 6 của Tập đoàn tại Việt Nam và là nhà máy thứ 2 của Nestlé tại Hưng Yên.

Nhà máy Bông Sen (Tập đoàn Nestlé Việt Nam) đưa robot vào vận hành dây chuyền sản xuất. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Chia sẻ về lý do đặt nhà máy tại tỉnh Hưng Yên, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam nói ngắn gọn nhưng cho thấy, đây là một mảnh đất đầy tiềm năng và có nhiều ưu đãi của đối với doanh nghiệp: "Hưng Yên là một trong những địa phương có câu chuyện chuyển đổi đầy cảm hứng tại Việt Nam. Chỉ trong vòng 5 năm (2020-2024), chỉ số PCI của tỉnh đã vươn từ vị trí thứ 53 lên nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Đó là kết quả của một chính quyền địa phương thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp. Khoản đầu tư của Nestlé tại Hưng Yên là minh chứng cho những giá trị có thể tạo ra khi địa phương và doanh nghiệp xây dựng niềm tin và cùng phát triển."

Ở tầm quốc gia, Hưng Yên cũng được quy hoạch là "bến đỗ" cho dòng vốn xanh. Ở đó công nghệ được đầu tư, nhưng tư duy số và con người mới là yếu tố tạo ra giá trị bền vững.

Thêm một dẫn chứng nữa cho quan điểm này đó là tại Quyết định 1499/QĐ-TTg, ngày 6/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua việc thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên với quy mô gần 500ha đặt tại xã Hoàn Long và Việt Yên - trung tâm vùng công nghiệp phía bắc của tỉnh.

Đây là điểm nhấn quan trọng để tỉnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI công nghệ cao.

Còn hiện nay, Hưng Yên duy trì vị thế trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trên cả 2 phương diện số lượng doanh nghiệp và tổng vốn đăng ký.

Cụ thể tỉnh xếp thứ 8 toàn quốc với gần 1.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt động. Đồng thời, tỉnh cũng được đánh giá là một trong 10 địa phương có mức độ hấp dẫn hàng đầu đối với các doanh nghiệp lớn trong cả nước năm 2025.

Quán triệt định hướng phát triển trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, Hưng Yên đã lập quy hoạch và triển khai phát triển trên 100 cụm công nghiệp cùng 67 khu công nghiệp, với quỹ đất công nghiệp dự kiến đưa vào khai thác, sử dụng đến năm 2030 đạt trên 20.000ha.

Đáng chú ý, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thông qua việc thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên (tiền thân là Khu kinh tế ven biển Thái Bình) có diện tích hiện tại khoảng 30.583ha và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công nhân Nhà máy Bông Sen (Tập đoàn Nestlé Việt Nam) đang vận hành dây chuyền sản xuất bằng bảng điều khiển tự động. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đây là dư địa phát triển hết sức to lớn, điểm đến đón các nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh trong thời gian tới. Mới đây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lotus Vietnam Hospitality (Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu triển khai các dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Thái Bình với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD.

Động thái "đặt chỗ" sớm của nhà đầu tư quốc tế không chỉ cho thấy tầm nhìn chiến lược mà còn phản ánh rõ sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của Hưng Yên - một điểm đến đang hội tụ các điều kiện thuận lợi về vị trí, hạ tầng và môi trường đầu tư minh bạch, năng động.

Điều này đúng với nhận định của Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Keystone Electrical Việt Nam (Khu công nghiệp Liên Hà Thái tỉnh Hưng Yên), sau khi khảo sát nhiều địa phương, doanh nghiệp đã quyết định đặt dây chuyền sản xuất với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, công suất hiện đạt 800.000 dụng cụ điện cầm tay mỗi năm, phục vụ xuất khẩu thị trường Hoa Kỳ, với lý do Hưng Yên có lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng đồng bộ, nguồn lao động dồi dào cùng sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Từ những dẫn chứng trên cho thấy tỉnh Hưng Yên đang có những bước đi đúng, trúng trong thu hút, lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài.

Những giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết

Nghị quyết số 10-NQ/TW ra đời nhằm thúc đẩy, các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp tham gia tích cực vào hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục trong các năm tới. Hưng Yên cũng không nằm ngoài yêu cầu trên.

Theo Sở Tài chính tỉnh này, mục tiêu của địa phương trong năm 2026 thu hút vốn FDI khoảng 1.884 triệu USD (đăng ký mới). Để hoàn thành kế hoạch, tỉnh tổ chức các cuộc xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Hungary, Áo, Séc…, nhằm đón được những "đại bàng" về đất lành Hưng Yên "làm tổ."

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên còn triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW. Phân tích về nội dung này, ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chia sẻ Nghị quyết, chứa đựng nhiều điểm mới mang tính đột phá về tư duy và cơ chế đã mang lại một luồng sinh khí mới cho các địa phương trong cả nước, đặc biệt là đối với Hưng Yên.

Nhà máy Bông Sen của Tập đoàn Nestlé Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Bám sát tinh thần của Nghị quyết, tỉnh đặc biệt chú trọng phát huy vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp và thu hút dòng vốn FDI.

Tỉnh tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp theo định hướng mới, phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết về mô hình khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp dịch vụ gắn kết hài hòa với phát triển đô thị và nhà ở cho người lao động.

Một định hướng chiến lược mà Hưng Yên kiên trì triển khai trên cơ sở tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW là không phát triển công nghiệp đơn lẻ, mà luôn gắn kết chặt chẽ phát triển công nghiệp với đô thị, sinh thái, du lịch và nghỉ dưỡng.

Tỉnh đang quy hoạch và phát triển chuỗi điểm du lịch sinh thái ở khu vực phía đông, trải dài dọc theo triền sông Hồng, nhằm tạo dựng một môi trường hoàn chỉnh không chỉ phục vụ thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp mà còn bảo đảm không gian sống xanh, sạch và bền vững cho đội ngũ chuyên gia, người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp.

Nội dung đột phá tiếp theo mà tỉnh quyết tâm thực hiện cả trong ngắn hạn và dài hạn là đổi mới công tác xúc tiến và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng cao từ các tập đoàn lớn, tỉnh phối hợp linh hoạt giữa phương thức truyền thống với các phương pháp tiếp cận tiên tiến.

Trong khi chờ các cơ quan Trung ương cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW bằng hệ thống giải pháp tổng thể, Hưng Yên đã chủ động đổi mới quy trình, thiết lập cơ chế "luồng xanh" hành chính, thay đổi toàn diện phương thức xúc tiến đầu tư và chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược.

Mục tiêu là định hình các chuỗi giá trị sản xuất gắn liền với hạ tầng logistics và hệ sinh thái công nghiệp hiện đại của tỉnh.

Giải pháp quan trọng khác được Hưng Yên khi thực hiện Nghị quyết là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố then chốt quyết định năng lực hấp thụ vốn FDI.

Nguồn nhân lực ở đây không chỉ dừng lại ở lực lượng lao động phục vụ doanh nghiệp FDI, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực quản trị của lao động địa phương trong quản lý nhà máy của doanh nghiệp nước ngoài.

Dẫn chứng cho quan điểm trên, ông Hòa chỉ ra: "Tại Khu công nghiệp Thăng Long II, có doanh nghiệp Nhật Bản chỉ có khoảng 3-5 quản lý là người Nhật, còn lại toàn bộ là người Việt Nam. Đây là một tín hiệu rất tốt, tỉnh đang hướng tới việc đưa người địa phương tham gia vào quản lý các nhà máy, làm chủ công nghệ."

Một góc nhà máy trong Khu Công nghiệp Thăng Long II Hưng Yên. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Với sự vào cuộc tích cực của địa phương, tin tưởng rằng Hưng Yên cũng như nhiều tỉnh thành khác, khi triển khai đồng bộ Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân…, sẽ tạo một xung lực rất lớn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào chuỗi liên kết của các địa phương.

Đúng như thông điệp cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW không chỉ dừng lại ở việc huy động nguồn vốn đong đếm bằng số lượng dự án, mà quan trọng là huy động và kết nối nguồn lực quốc tế với nội lực nền kinh tế, nhằm kiến tạo năng lực phát triển mới cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng./.

Sáu chuyển đổi lớn về tư duy phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đã chỉ ra 6 chuyển đổi lớn về tư duy phát triển trong Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.