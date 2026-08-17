FINMA cảnh báo nguy cơ từ AI cho các ngân hàng

Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cảnh báo các ngân hàng và công ty bảo hiểm về những rủi ro ngày càng gia tăng do trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) và các mối đe dọa trên mạng gây ra.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Finanz und Wirtschaft, bà Marlene Amstad - Chủ tịch Hội đồng quản trị FINMA - thừa nhận về tình hình an ninh mạng đang có nhiều vấn đề trong thời gian qua.

Bà nói: “Chúng tôi ghi nhận sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công mạng, lên tới một phần ba, trên tất cả các tổ chức tài chính mà chúng tôi giám sát.”

Khi được hỏi liệu các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty như OpenAI và Anthropic phát triển có gây ra mối đe dọa cho UBS hay không, vị giám đốc điều hành cho biết rủi ro vượt xa bất kỳ một tổ chức đơn lẻ nào.

Bà Amstad, người cũng là giáo sư tại Đại học Bern, nhận định: “Mối đe dọa do trí tuệ nhân tạo phát triển cao gây ra ảnh hưởng đến toàn bộ ngành. Để giảm thiểu rủi ro sụp đổ hệ thống, FINMA đã đặt trách nhiệm trực tiếp lên các ngân hàng. Họ phải chịu trách nhiệm và phải kiểm soát rủi ro hoạt động của mình mọi lúc, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp bên thứ ba.”

Theo bà Amstad, thách thức hiện nay chính là khả năng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công nghệ. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta phải đủ nhanh để theo kịp sự phát triển của công nghệ, và hiện FINMA đang tăng cường các ứng dụng AI nội bộ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.”

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị FINMA cũng cảnh báo rằng ngành công nghiệp và các nhà chức trách cũng phải chuẩn bị cho các công nghệ mới nổi như máy tính lượng tử, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng có thể có "những tác động lớn đến an ninh" của hệ thống tài chính.

Bài phát biểu nêu trên của quan chức cấp cao FINMA được đưa ra không lâu sau khi xảy ra vụ tấn công mạng vào hệ thống máy chủ SharePoint do Văn phòng Công nghệ Thông tin, Hệ thống và Viễn thông Liên bang (FOITT) vận hành, khiến việc truy cập internet của nhiều người bị ảnh hưởng.

Theo thông báo, khoảng 200 tài khoản đã bị xâm phạm trong vụ việc này. Điều tra ban đầu cho thấy những kẻ tấn công chưa rõ danh tính được cho là đã khai thác các lỗ hổng trong phần mềm SharePoint của Microsoft. Nhà sản xuất phần mềm này đã báo cáo một số lỗ hổng tương tự vào giữa tháng Bảy.

FOITT vận hành các máy chủ trong các trung tâm dữ liệu của chính phủ liên bang và theo tuyên bố, họ đã ngay lập tức bắt đầu cài đặt các bản cập nhật bảo mật được cung cấp./.

Cảnh báo nguy cơ AI kiểm soát hạ tầng và máy móc AI có thể tác động tới các phương tiện và hệ thống tự động vốn ngày càng phụ thuộc vào phần mềm và kết nối mạng, từ ôtô, máy bay, thiết bị bay không người lái đến hệ thống logistics.