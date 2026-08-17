Một đàn cá heo với hơn 10 con bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Lý Sơn ở Quảng Ngãi

Sáng 17/8, một đàn cá heo với số lượng hơn 10 con bất ngờ xuất hiện, bơi lội gần khu vực cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Anh Phan Hậu (41 tuổi, trú tại đặc khu Lý Sơn) cho biết khoảng 8 giờ 33 phút, khi điều khiển tàu An Vĩnh Express 1 chở khách rời cảng Bến Đình, đến vị trí cách bờ khoảng 1 hải lý, anh bất ngờ phát hiện một đàn cá heo hơn 10 con đang bơi trong khu vực.

Sự xuất hiện của đàn cá heo tạo nên cảnh tượng thú vị, thu hút sự quan tâm của những người chứng kiến và được kỳ vọng là tín hiệu tích cực đối với môi trường biển cũng như hoạt động khai thác hải sản của ngư dân địa phương.

Theo anh Hậu, đây là hình ảnh khá hiếm gặp tại vùng biển quanh đảo. Trước đây, người dân địa phương thường chỉ quan sát được những nhóm nhỏ khoảng 4-5 cá thể.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Lý Sơn thông tin, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, ngư dân và du khách cần chủ động bảo vệ đàn cá heo, không được truy đuổi, bao vây, gây tiếng ồn, tiếp cận quá gần hay thực hiện các hành vi làm thay đổi tập tính tự nhiên của chúng.

Ông Huy đề nghị các phương tiện đường thủy khi phát hiện đàn cá heo cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tập trung tàu thuyền quay phim, chụp ảnh. Khi phát hiện có cá heo bị thương, mắc cạn hoặc có dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Ủy ban Nhân dân Đặc khu và lực lượng chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

“Việc bảo vệ đàn cá heo không chỉ góp phần duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái biển mà còn tạo thêm giá trị cho cảnh quan, môi trường tự nhiên của đảo. Đây cũng là một trong những yếu tố phù hợp với định hướng phát triển Lý Sơn trở thành điểm đến du lịch xanh, thân thiện và bền vững,” ông Huy nói./.

Đàn cá heo cỡ lớn bơi tung tăng gần bờ tại xã đảo Cái Chiên Các chuyên gia hải dương học thông tin, việc cá heo liên tục xuất hiện và bơi lội sát bờ tại đảo Cái Chiên là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường tự nhiên tại đây đang được bảo vệ tốt.

​