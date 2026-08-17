Khơi thông lại tuyến đường viện trợ nhân đạo từ Pakistan sang Afghanistan

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 16/8 thông báo hơn 700 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo quốc tế đã từ Pakistan tới Afghanistan, bất chấp việc biên giới trên bộ giữa hai nước gần như đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng 10/2025 sau các vụ đụng độ, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển hàng viện trợ.

Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tại Afghanistan, Olga Cherevko, xác nhận đoàn xe chở lương thực và các mặt hàng thiết yếu phục vụ hoạt động nhân đạo đã tới Afghanistan.

Điều phối viên thường trú và nhân đạo của Liên hợp quốc tại Pakistan, Mo Yahya, cũng cho biết 724 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã đi qua cửa khẩu Torkham vào Afghanistan, tiếp cận những gia đình đang cần hỗ trợ nhất. Ông cảm ơn Islamabad và những bên đã góp phần duy trì “tuyến huyết mạch” vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo này.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), sau các trận động đất gây thiệt hại lớn hồi năm ngoái, một loạt thảm họa liên quan đến khí hậu trong năm nay và việc hàng triệu người Afghanistan trở về từ Iran và Pakistan kể từ năm 2023, ở Afghanistan hiện đang có gần 14 triệu người đối mặt với tình trạng đói cấp tính.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan khiến biên giới trên bộ giữa hai nước gần như đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng 10/2025, gây gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận chuyển hàng hóa viện trợ nhân đạo.

Từ đầu năm nay, số lương thực bổ sung dinh dưỡng dành cho học sinh Afghanistan được vận chuyển từ Pakistan đã phải chuyển hướng qua Iran. Tuy nhiên, xung đột tại Iran sau đó cũng khiến tuyến đường này bị gián đoạn.

Đầu tháng này, Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em Afghanistan đã lên mức nghiêm trọng./.

Mexico tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba, thúc đẩy đối thoại với Mỹ Các chuyến hàng viện trợ Mexico dành cho Cuba hoàn toàn mang tính nhân đạo, phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế và chính sách đối ngoại của Mexico nhằm giúp người dân Cuba vượt qua khó khăn.

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