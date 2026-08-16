Tối 16/8, tại Phố đi bộ Regal Legend, phường Đồng Hới (Quảng Trị), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh,” nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch của Khánh Hòa, đồng thời tăng cường liên kết, hợp tác phát triển giữa hai địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương; giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm và điểm đến du lịch của Khánh Hòa đến với người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ. Qua đó mở ra những cơ hội hợp tác mới trong phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị không chỉ là hoạt động xúc tiến, quảng bá mà còn là dịp để hai địa phương tăng cường giao lưu, chia sẻ các giá trị văn hóa đặc sắc, cụ thể hóa tinh thần liên kết vùng và hợp tác cùng phát triển.

Thông qua các hoạt động giao lưu nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, ẩm thực, kết nối doanh nghiệp và quảng bá điểm đến, Khánh Hòa mong muốn đưa hình ảnh, con người và các giá trị đặc sắc của địa phương đến gần hơn với người dân, du khách Quảng Trị và các tỉnh Bắc Trung Bộ; đồng thời kỳ vọng ngày càng có nhiều người dân, doanh nghiệp Khánh Hòa đến với Quảng Trị để tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của vùng đất anh hùng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu Khai mạc chương trình. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc tổ chức sự kiện gắn với khai trương đường bay Đồng Hới-Cam Ranh cùng ngày sẽ mở ra phương thức kết nối trực tiếp, thuận lợi hơn giữa hai địa phương, góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch, giao thương, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa mong muốn cùng Quảng Trị, các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp và các hãng hàng không khai thác hiệu quả đường bay mới, xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, chương trình kích cầu và các tour, tuyến phù hợp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá chủ đề Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 thể hiện đúng tinh thần phát triển du lịch trong giai đoạn mới, kết nối các giá trị di sản, sản phẩm, thị trường và mở ra những cơ hội phát triển mới.

Theo ông, việc khai trương đường bay Đồng Hới-Cam Ranh không chỉ là một sự kiện về giao thông hàng không mà còn là động lực phát triển du lịch, góp phần hình thành các dòng khách, sản phẩm và liên kết mới giữa các địa phương.

Ông Hà Văn Siêu cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, lợi thế cạnh tranh của điểm đến không chỉ nằm ở tài nguyên du lịch mà còn ở khả năng liên kết để tạo sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh, bền vững.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quảng Trị, Khánh Hòa và các địa phương trong xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm, kết nối thị trường, thúc đẩy hàng không và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến; qua đó nhân rộng các mô hình liên kết hiệu quả, tạo thêm động lực cho phát triển du lịch vùng và cả nước.

Du khách tìm hiểu, mua sản phẩm Yến sào Khánh Hòa bên lề chương trình Khai mạc. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật gồm ba chương: “Khánh Hòa - Miền biển gọi,” “Quảng Trị - Điểm hẹn nghĩa tình” và “Hai miền chung bước vươn xa.” Các tiết mục ca, múa, hòa tấu giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa, lịch sử và con người của hai địa phương, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự gắn kết, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Ban tổ chức cũng giới thiệu video quảng bá du lịch và hướng dẫn đại biểu, người dân, du khách quét mã QR để tìm hiểu thông tin về các điểm đến, sản phẩm, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch của Khánh Hòa, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch./.

Kết nối du lịch giữa Quảng Trị với Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ Việc đưa đường bay Cam Ranh-Đồng Hới vào khai thác tạo thuận lợi cho người dân và du khách, mở rộng khả năng kết nối của Quảng Trị với thị trường Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế, du lịch lớn.