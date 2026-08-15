Khi mùa đẹp trở thành “điểm hẹn” của những trải nghiệm mới

Sau cao điểm mùa hè, thị trường du lịch đang chuyển sang một nhịp mới, khi thời điểm trải nghiệm ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn hành trình. Không chỉ tìm kiếm một điểm đến, du khách có xu hướng tìm đến nơi đang ở vào mùa đẹp nhất, với những cảnh sắc và trải nghiệm khó có thể thay thế ở thời điểm khác trong năm.

Đón xu hướng này, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel khởi động chiến dịch Thu 2026 từ ngày 15/8-31/10, giới thiệu loạt hành trình trong nước và quốc tế được thiết kế theo đặc trưng mùa tại từng điểm đến.

Nếu trước đây sản phẩm du lịch thường được xây dựng xoay quanh địa danh, thì cách tiếp cận theo mùa tạo thêm một lớp giá trị cho hành trình: đi đúng thời điểm để có trải nghiệm khác biệt. Mùa lúa chín ở vùng cao, mùa lá đỏ ở Nhật Bản, tiết trời thu nước Nga hay sắc thu châu Âu trở thành một phần của sản phẩm, thay vì chỉ là bối cảnh cho chuyến đi.

“Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm. Du khách trung niên thường quan tâm đến nhịp hành trình vừa phải và chất lượng dịch vụ; nhóm trẻ, các cặp đôi tìm kiếm cảnh quan và trải nghiệm mới; trong khi gia đình nhiều thế hệ cần lịch trình linh hoạt,” Giám đốc Vietravel - Trung tâm Khách lẻ Miền Bắc, ông Phạm Văn Bẩy chia sẻ.

Theo đó, việc phát triển sản phẩm theo mùa không chỉ mở rộng lựa chọn mà còn giúp doanh nghiệp lữ hành thiết kế hành trình sát hơn với nhu cầu từng nhóm khách.

Mùa Thu khu vực phía Bắc tạo sức hút với các cung Mù Cang Chải - Tú Lệ, Sa Pa, Hà Giang - Hoàng Su Phì khi ruộng bậc thang bước vào mùa lúa chín. (Nguồn ảnh: Vietravel)

Ở thị trường trong nước, mùa Thu khu vực phía Bắc tiếp tục tạo sức hút với các cung Mù Cang Chải - Tú Lệ, Sa Pa, Hà Giang - Hoàng Su Phì khi ruộng bậc thang bước vào mùa lúa chín. Cùng lúc, các điểm nghỉ dưỡng biển như Đà Nẵng - Hội An và Phú Quốc có thể trở thành lựa chọn cho nhóm khách muốn tránh cao điểm Hè, tìm một kỳ nghỉ ngắn với thời tiết thuận lợi hơn.

Với thị trường quốc tế, đại diện Vietravel cho biết xu hướng nổi bật là mở rộng từ những tuyến quen thuộc sang các hành trình có chiều sâu trải nghiệm.

Đơn cử như Hàn Quốc được khai thác thêm qua cung Busan - Gyeongju, kết hợp cảnh quan biển, sắc thu và di sản văn hóa. Nhật Bản cũng được mở rộng với nhiều lựa chọn ngoài những tuyến truyền thống: Hokkaido - Sapporo với sắc lá đỏ sớm; Okayama kết hợp Kurashiki, Kobe, Kyoto, Osaka; Niigata gắn với văn hóa gạo và sake; hay cung Kamikochi - Nagoya - Kyoto - Shirakawago - Takayama - Núi Phú Sĩ - Tokyo, kết hợp thiên nhiên, làng cổ, ẩm thực và văn hóa.

Đáng chú ý, các hành trình Nga - Belarus, Đông Âu và Sri Lanka cho thấy xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt đang mở rộng không gian lựa chọn của du khách. Với Nga, thay vì chỉ tập trung vào Moscow hay St. Petersburg, các tuyến đi qua Vành đai Vàng, Suzdal, Sergiev Posad đưa du khách tiếp cận sâu hơn với kiến trúc, làng nghề và đời sống địa phương. Trong khi đó, Sri Lanka mở ra một sắc thái khác của du lịch mùa cuối năm với pháo đài Galle, cao nguyên Nuwara Eliya, vườn quốc gia Yala và hành trình tàu qua những đồi trà.

Điểm đáng chú ý của nhóm sản phẩm này là sự dịch chuyển từ “đi đâu” sang “đi vào lúc nào và trải nghiệm điều gì.” Khi cảnh sắc theo mùa trở thành một thành tố của sản phẩm, hành trình có thể tạo ra lý do rõ ràng hơn để du khách lựa chọn một thời điểm cụ thể, qua đó góp phần phân bổ nhu cầu du lịch thay vì tập trung quá mạnh vào mùa cao điểm.

Làng cổ Hallstatt lãng mạn trong sắc lá vàng. (Nguồn ảnh: Vietravel)

Xu hướng này cũng tạo dư địa để thị trường du lịch nâng giá trị thay vì chỉ cạnh tranh về giá. Một tour ngắm lá đỏ, trải nghiệm mùa lúa chín hay khám phá vùng đất trong thời khắc đặc biệt có thể tạo ra tính khan hiếm tự nhiên của sản phẩm: mùa đẹp chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó thúc đẩy nhu cầu đặt tour sớm và chủ động kế hoạch.

Trong chiến dịch Thu 2026, bên cạnh việc mở rộng sản phẩm, Vietravel triển khai các chính sách ưu đãi đặt tour sớm (từ 45-90 ngày với ưu đãi từ 1-3 triệu đồng/khách), theo nhóm và theo từng thị trường. Tuy nhiên, giá trị đáng quan tâm hơn nằm ở cách sản phẩm, thời điểm và nhu cầu được đặt trong cùng một bài toán: chọn đúng mùa, đúng cung đường và đúng nhịp trải nghiệm thay vì đơn thuần lựa chọn một tour theo điểm đến.

Sự lên ngôi của du lịch theo mùa cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn coi trọng hơn chất lượng của thời khắc trải nghiệm. Khi du khách đã có nhiều lựa chọn về điểm đến, chính những khác biệt về mùa, cảnh sắc, văn hóa và hoạt động bản địa có thể trở thành yếu tố quyết định sức hấp dẫn của một hành trình.

Với du lịch Việt Nam, cách phát triển sản phẩm này cũng mở ra cơ hội khai thác sâu hơn những giá trị đặc trưng của từng vùng, đồng thời kéo dài mùa du lịch và tạo thêm những lý do mới để du khách lên đường./.

Điểm đến mới Sri Lanka vừa hoang sơ, vừa giàu chiều sâu văn hóa. (Nguồn ảnh: Vietravel)

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