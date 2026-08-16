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Đánh bại Thái Lan, Việt Nam vô địch giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế 2026

Đội Việt Nam 1 đã xuất sắc vượt qua đội Thái Lan 1 ở trận chung kết để giành chức vô địch Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế năm 2026.

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Chiều 16/8/2026, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế năm 2026 đã chính thức khép lại sau ba ngày tranh tài sôi nổi tại NovaWorld Phan Thiết (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Giải do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam (Bộ Công an) phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Trận đấu Chung kết diễn ra kịch tính giữa 2 đội Việt Nam 1 và Thái Lan 1.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và du khách, đội Việt Nam 1 đã xuất sắc vượt qua đội Thái Lan 1 để giành chức vô địch Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bóng chuyền bãi biển #Đội Việt Nam #Đội Thái Lan Lâm Đồng Thái Lan
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