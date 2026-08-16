Việt Nam vô địch Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế năm 2026

Chiều 16/8, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế năm 2026 đã chính thức khép lại sau ba ngày tranh tài sôi nổi tại NovaWorld Phan Thiết (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng). Giải do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam (Bộ Công an) phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Trận đấu Chung kết diễn ra kịch tính giữa 2 đội Việt Nam 1 và Thái Lan 1. Với sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả và du khách, đội Việt Nam 1 đã xuất sắc vượt qua đội Thái Lan 1 để giành chức vô địch Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế năm 2026.

Trước đó tại trận tranh hạng 3, đội Nhật Bản đã vượt qua đội Việt Nam 2 để đứng hạng 3 của giải. Ngoài trao giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ cho Tổ trọng tài xuất sắc; vận động viên xuất sắc và vận động viên được chọn là Hoa khôi của giải.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế là cơ hội rất tốt để các đội bóng chuyền Việt Nam và các nước có cơ hội cọ xát, trau dồi kinh nghiệm để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á-ASEAN Games sắp tới.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của nhiều đội quốc tế nên chất lượng chuyên môn rất cao, sự cạnh tranh các thứ hạng cũng diễn ra quyết liệt trong từng trận đấu.

Hơn nữa, địa điểm tổ chức có thời tiết lý tưởng, phù hợp bộ môn bóng chuyền cũng tạo hưng phấn cho các vận động viên thi đấu.

Giải có sự tham gia của 16 đội bóng chuyền đến từ 7 quốc gia gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Australia và Nhật Bản. Các đội chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn đội nhất, nhì vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết để xác định các vị trí nhất, nhì, ba và tư. Giải đấu áp dụng theo thể thức 2x2 của luật Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế.

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng.

Sự kiện góp phần nâng cao vị thế của địa phương trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao tầm quốc gia và quốc tế; tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu và thúc đẩy mô hình du lịch biển kết hợp với hoạt động thể thao tại tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là cơ hội quảng bá và giới thiệu hình ảnh đẹp nhất của bãi biển Việt Nam đến với bạn bè quốc tế./.

Đánh bại Thái Lan, Việt Nam vô địch bóng chuyền nam Đông Nam Á Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã lần đầu giành chức vô địch ở một chặng SEA V-Cup (bóng chuyền nam Đông Nam Á) sau chiến thắng ngược dòng trước Thái Lan ở trận chung kết.

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