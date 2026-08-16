Bốc thăm, chia bảng giải Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng

Chiều 16/8, Giải thể thao Heineken Pickleball World Cup 2026 đã chính thức khởi động tại thành phố Đà Nẵng với Lễ bốc thăm, chia bảng các đội tham dự. Giải đấu quy tụ hơn 5.000 vận động viên đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo kế hoạch, Hạng mục Quốc gia có 156 đội đăng ký, gồm 64 đội Open, 40 đội Senior, 20 đội Master, 16 đội Junior và 16 đội Kids.

Lễ bốc thăm không chỉ xác định các bảng đấu mà còn đánh dấu thời điểm cuộc cạnh tranh tại Heineken Pickleball World Cup 2026 bắt đầu hình thành, khi các đội có thể xác định những đối thủ trên hành trình chinh phục giải đấu tại Đà Nẵng.

Tại sự kiện, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng ban Tổ chức Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng cho biết, giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là ngày hội quốc tế, tạo cơ hội để vận động viên đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và cộng đồng gặp gỡ, thi đấu, kết nối và chia sẻ niềm đam mê thể thao.

Theo ông Trần Phước Sơn, trong thời gian diễn ra giải, Đà Nẵng sẽ đón lượng lớn vận động viên, gia đình, người hâm mộ, doanh nghiệp, truyền thông và cộng đồng pickleball quốc tế. Đây là dịp để Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến quốc tế, từ đó tạo tiền đề thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Đà Nẵng cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất trong phạm vi trách nhiệm để giải đấu được tổ chức an toàn, chuyên nghiệp, đúng quy định, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với vận động viên, người hâm mộ và bạn bè quốc tế.

Tại lễ bốc thăm, đội Việt Nam nằm ở bảng A tham gia tranh tài ở các hạng mục thi đấu Open, Master, Junior và Kids.

Song song với Hạng mục Quốc gia, Ban tổ chức đang hoàn thiện danh sách các vận động viên chuyên nghiệp thuộc hệ thống PPA và APP cùng nhiều tay vợt nổi bật của Việt Nam và quốc tế.

Một số vận động viên đã xác nhận tham dự gồm Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần; Roos Van Reek (Hà Lan); Quang Dương, Jack Munro, Vivian Glozman, Bobbi Oshiro (Hoa Kỳ); Jack Wong (Hong Kong); Nicola Schoeman (Australia); Harsh Mehta (Ấn Độ) và Jay Devilliers (Pháp).

Bên cạnh các nội dung thi đấu, World Cup dự kiến có nhiều hoạt động dành cho doanh nhân, vận động viên trẻ, người nổi tiếng và KOL; các chương trình đào tạo; diễn đàn kết nối thể thao-công nghệ, World Market và hoạt động giao lưu quốc tế.

Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9/2026 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn cùng một số sân và câu lạc bộ pickleball ở khu vực trung tâm. Lễ khai mạc Giải sẽ diễn ra vào chiều ngày 2/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Giải đấu do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng là đơn vị điều hành; Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Công ty TNHH Liên kết America & Asia, Công ty TNHH Truyền hình FPT phối hợp tổ chức./.

Khoảng 4.000 vận động viên dự giải Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng Giải Pickleball World Cup 2026 được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới, đồng thời đưa Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm Pickleball của khu vực và quốc tế.