Sôi động Giải Karate người Việt tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 14/8, tại Nhà thi đấu Tokorozawa, thành phố Saitama, Giải Karate người Việt tại Nhật Bản năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Karate của người Việt trên nhiều địa phương tại Nhật Bản.

Giải đấu do Hội Karate người Việt Nam tại Nhật Bản (KAVIJA), trực thuộc Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tham dự giải có hơn 100 vận động viên bán chuyên nghiệp đến từ 6 câu lạc bộ Karate của người Việt tại các khu vực như Tokyo, Saitama, Yokohama, Osaka, Fukuoka…

Các vận động viên tranh tài ở 16 nội dung thi đấu như: Kata Huyền Đai, Kata Đồng đội, Kumite Huyền Đai, Kumite Đồng đội... tạo nên một ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn và giàu tinh thần thượng võ.

Tham dự với vai trò cố vấn chuyên môn, võ sư Kirii Kimihito, đến từ Hiệp hội Karate Okinawa dòng Uechi-ryu và Ryukyu Kobudo, đã chia sẻ những góc nhìn về lịch sử hình thành và phát triển của Karate, cũng như mối giao lưu giữa Karate và Việt Nam.

Theo võ sư Kirii Kimihito, Karate có nguồn gốc từ Okinawa, sau đó được phát triển rộng rãi tại Nhật Bản và từng bước lan tỏa ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Karate được truyền bá từ khá sớm và ngày nay đã trở thành môn võ được tập luyện rộng rãi ở nhiều địa phương, với nhiều lứa tuổi và hệ phái khác nhau.

Ông và nhiều người Nhật Bản cảm thấy vui mừng khi Karate ngày càng được đông đảo người Việt Nam tại Nhật Bản yêu thích và theo học. Các võ sinh không chỉ là những người đã có kinh nghiệm võ thuật mà còn có nhiều người mới bắt đầu, thuộc nhiều độ tuổi, giới tính và ngành nghề khác nhau.

Theo võ sư Kirii Kimihito, những buổi tập luyện, hoạt động giao lưu võ thuật và các giải đấu Karate đang trở thành một trong những không gian giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Anh Nguyễn Trung Đức, người sáng lập, Chủ tịch Hội Karate người Việt Nam tại Nhật Bản đồng thời là Trưởng Ban Tổ chức giải đấu, cho rằng việc học võ không chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe mà còn hướng tới việc bồi dưỡng nhân cách, ý thức kỷ luật và phẩm chất đạo đức.

Anh Nguyễn Trung Đức cho biết, giải đấu toàn quốc được KAVIJA tổ chức thường niên không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn mà còn hướng tới việc phát hiện những nhân tố có năng lực để tiếp tục tham gia các giải đấu có quy mô cao hơn tại Nhật Bản và quốc tế.

Tham dự lễ khai mạc và trực tiếp cổ vũ các vận động viên, ông Lưu Đức Quang, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức, các câu lạc bộ, võ đường, huấn luyện viên, trọng tài, tình nguyện viên và các đơn vị đồng hành trong việc tổ chức một sân chơi thể thao ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo ông Lưu Đức Quang, giải đấu không chỉ là dịp để các võ sinh, vận động viên giao lưu, thi đấu và nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đặc biệt, trong cuộc sống xa quê hương, các hoạt động văn hóa, thể thao là không gian để người Việt gặp gỡ, chia sẻ, động viên và hỗ trợ lẫn nhau, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, năng động, khỏe mạnh và hướng tới những giá trị tích cực.

Bài biểu diễn đồng đội của các nữ vận động viên Karate người Việt tại Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho những vận động viên và tập thể có thành tích xuất sắc. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Osaka, Giải Nhì thuộc về câu lạc bộ Tokyo và Giải Ba thuộc về câu lạc bộ Fukuoka.

Kết quả giải đấu ghi nhận sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên và các câu lạc bộ tham dự, đồng thời cho thấy phong trào tập luyện Karate trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đang ngày càng phát triển.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, cho biết hiện nay trên toàn Nhật Bản có 20 câu lạc bộ Karate của người Việt, với hơn 2.000 học viên ở nhiều lứa tuổi.

Đáng chú ý, thành viên các câu lạc bộ không chỉ có người Việt Nam đang học tập, làm việc tại Nhật Bản mà còn có những bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Các buổi tập thường được tổ chức vào buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ, tạo điều kiện để học viên có thể tham gia thường xuyên. Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất và võ thuật, các võ đường Karate của người Việt tại Nhật Bản còn từng bước trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Tại đây, các thế hệ người Việt có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và duy trì sự gắn kết.

Đối với thế hệ trẻ sinh ra tại Nhật Bản, những hoạt động này cũng tạo thêm cơ hội để tìm hiểu, sử dụng và gìn giữ tiếng Việt, đồng thời tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua sự chia sẻ, hướng dẫn của các thế hệ đi trước.

Từ một hoạt động thể thao, Karate đang trở thành một trong những cầu nối góp phần kết nối cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đồng thời tạo thêm không gian giao lưu văn hóa giữa người Việt Nam và người Nhật Bản./.

Bế mạc Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 Đây là giải đấu có chất lượng của bộ môn Karate trong khu vực, giải quy tụ nhiều võ sỹ có trình độ chuyên môn cao nên đã tạo nên giải đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ.