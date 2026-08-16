Thắng Malaysia 2-0 ngay trên sân khách, tuyển Việt Nam 'đặt chỗ' ở chung kết ASEAN Cup

Tối 16/8, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu bán kết lượt đi Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026, chạm trán đội chủ nhà Malaysia trên sân vận động Kuala Lumpur.

Trái với những dự đoán trước trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ cho Malaysia khi xếp tiền đạo chủ lực Xuân Son đá chính ngay từ đầu, thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ngay ở trận đấu lượt đi trên sân khách.

​Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam đã tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha đưa bóng vào từ cánh trái của Văn Vĩ cho Xuân Son. Trung vệ Rodney Celvin đã phải theo sát chân sút mang áo số 12 để kịp thời giải nguy cho khung thành của đội chủ nhà Malaysia.

​Sau khoảng thời gian "thăm dò" đối thủ, Malaysia bắt đầu đẩy cao nhịp độ tấn công ở những phút tiếp theo. Về phía đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik giữ cự ly đội hình, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công.

​Đội hình vốn đã "mỏng" bởi những chấn thương của Malaysia tiếp tục phải chịu thêm tổn thất chỉ sau 16 phút bóng lăn, khi trung vệ Rodney Celvin bị đau sau một pha tranh chấp và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Aysar Hadi.

Những phút tiếp theo chứng kiến nỗ lực đẩy cao đội hình gây sức ép của Malaysia. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà đến ở phút thứ 35, khi Paulo Josué có pha dứt điểm buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải vất vả đổ người cản phá. Bóng sau đó bật ra đến vị trí của Daryl Sham nhưng cú sút một chạm của tiền vệ mang áo số 22 lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Thế trận cân bằng được đội tuyển Việt Nam phá vỡ ở đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp một. Từ nỗ lực tạt bóng bên cánh phải của Trương Tiến Anh, Xuân Son bay người đánh đầu dũng mãnh tung lưới Malaysia, đưa "Những Chiến binh Sao Vàng" vượt lên dẫn 1-0 ngay trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Những pha lên bóng của đội chủ nhà dựa nhiều vào tốc độ của hai cầu thủ chạy cánh là Pavithran Gunalan và Mohamadou Sumareh.

Trong một tình huống tăng tốc, Sumareh đã buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải dâng cao phá bóng và xảy ra va chạm. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của "người gác đền" bên phía đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên sau khi tham khảo tư vấn của tổ trọng tài VAR, "vị vua áo đen" đã quyết định xóa thẻ đỏ cho Lê Giang Patrik.

​Đội tuyển Malaysia sau đó vẫn miệt mài tấn công nhưng những pha dứt điểm của các tiền đạo đều không đưa bóng đi chính xác. Ngược lại, tuyển Việt Nam dù chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn có thêm bàn thắng từ pha "đốt đền" của hậu vệ Faris Danish bên phía đội chủ nhà.

Chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 ngay trên sân Kuala Lumpur tạo lợi thế lớn cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước trận bán kết lượt về.

Màn tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 19/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)./.

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