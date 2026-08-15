Khi “Đại ngàn chạm biển xanh” mở lối cho những hành trình mới của du lịch

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 không chỉ quảng bá tài nguyên mà còn mở không gian kết nối doanh nghiệp, thị trường, tạo cơ hội biến lợi thế địa phương thành sản phẩm liên vùng có sức cạnh tranh.

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 vừa chính thức khai mạc tại Gia Lai, quy tụ hơn 550 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, tổ chức xúc tiến du lịch và các cơ quan truyền thông.

Điểm đáng chú ý của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô hội tụ lực lượng làm du lịch, mà ở việc hàng nghìn cuộc gặp giữa doanh nghiệp lữ hành, người mua quốc tế và các đơn vị cung ứng dịch vụ được tổ chức, hướng tới những trao đổi trực tiếp về nhu cầu khách, khả năng xây dựng sản phẩm, chính sách hợp tác và cơ hội đưa khách đến điểm đến.

Từ tài nguyên đến những sản phẩm có sức cạnh tranh

Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 được tổ chức tại Gia Lai là địa phương không chỉ có một lợi thế đơn lẻ để quảng bá. Sau quá trình sắp xếp địa giới, Gia Lai có một không gian phát triển du lịch đa dạng, trải từ cao nguyên đến duyên hải, từ văn hóa cộng đồng, di sản đến sinh thái, nghỉ dưỡng biển. Đây là nền tảng để địa phương không chỉ xây dựng những sản phẩm riêng lẻ mà có thể hình thành các hành trình nhiều lớp trải nghiệm.

Nếu thế mạnh của một điểm đến trước đây thường được nhìn từ phạm vi địa phương, thì trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, lợi thế lại nằm ở khả năng kết nối các tài nguyên bổ trợ cho nhau. Một hành trình khám phá văn hóa Tây Nguyên sẽ có sức hút khác khi được nối tiếp bằng trải nghiệm biển; một sản phẩm nghỉ dưỡng ven biển có thể tăng giá trị khi kết hợp với trải nghiệm cộng đồng, thiên nhiên và văn hóa bản địa. Khi đó, du khách không chỉ “đến một điểm” mà có thêm lý do để ở lại lâu hơn và trải nghiệm nhiều hơn.

Đây chính là dư địa để Gia Lai chuyển từ bán tài nguyên sang bán hành trình. Những giá trị riêng của đại ngàn như không gian văn hóa cồng chiêng, đời sống cộng đồng, cảnh quan núi rừng, hồ và hệ sinh thái tự nhiên có thể được kết nối với biển Quy Nhơn, hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các dịch vụ ven biển. Sự bổ trợ giữa hai không gian tạo nên sản phẩm có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một chuyến đi, thay vì cạnh tranh bằng một điểm tham quan đơn lẻ.

Kỳ Co Eo Gió là thiên đường biển đảo rực rỡ thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, Bình Định cũ). (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn cho rằng: “Trong giai đoạn phát triển mới, du lịch không thể chỉ dừng ở việc khai thác những gì sẵn có mà cần tiếp cận tốt hơn với thị trường, tạo ra những sản phẩm khác biệt và mang lại giá trị cao hơn cho du khách. Với Gia Lai, lợi thế đặc biệt là khả năng kết hợp giữa đại ngàn với biển xanh, giữa văn hóa với rừng, hồ và núi để tạo ra những hành trình khác biệt.”

Từ góc độ thị trường, sự khác biệt này càng có ý nghĩa khi được đặt trong mạng lưới liên kết rộng hơn. Một sản phẩm liên vùng có thể giải quyết đồng thời nhiều bài toán của doanh nghiệp lữ hành: đa dạng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, phân bổ dòng khách và tạo thêm lựa chọn về mức chi tiêu. Khi các địa phương cùng tham gia một chuỗi sản phẩm, nguồn lực xúc tiến, quảng bá cũng có thể được chia sẻ, qua đó tăng khả năng tiếp cận những thị trường xa.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bà Cao Thị Ngọc Lan, doanh nghiệp lữ hành là cầu nối giữa thị trường và điểm đến, từ việc nắm bắt nhu cầu, thiết kế sản phẩm, kết nối dịch vụ đến tổ chức dòng khách. Vì vậy, sự tham gia của cộng đồng lữ hành tại sự kiện không chỉ giúp Gia Lai quảng bá tài nguyên mà còn mở ra cơ hội để các sản phẩm được nhìn nhận trực tiếp từ nhu cầu thị trường.

Đây cũng là điểm quan trọng của Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. Khi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và trong nước cùng hiện diện, câu chuyện về tài nguyên Gia Lai được chuyển sang những câu hỏi thực tế hơn: giá trị nào có thể kết nối thành sản phẩm, kết nối với điểm đến nào và thị trường nào có khả năng đón nhận?

Cũng vì thế, ngay sau lễ khai mạc, chương trình giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch Gia Lai đã được tổ chức với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Từ văn hóa Tây Nguyên, không gian cồng chiêng, cảnh quan núi rừng, các điểm đến sinh thái đến biển và nghỉ dưỡng Quy Nhơn, những lợi thế này có thể được nhìn nhận không phải như các mảnh ghép riêng biệt mà là nguồn nguyên liệu để thiết kế những tuyến du lịch có chiều sâu.

Đại biểu tại Lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: BTC)

Liên kết vì thế không chỉ là cách mở rộng phạm vi địa lý của một tour, mà là cách nâng cấp giá trị của sản phẩm. Khi đại ngàn và biển xanh bổ trợ cho nhau, khi các địa phương cùng chia sẻ tài nguyên, dịch vụ và thị trường, sản phẩm du lịch có thể đạt tới quy mô lớn hơn, thời gian trải nghiệm dài hơn và câu chuyện điểm đến phong phú hơn.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút khách quốc tế, đây có thể là lợi thế đáng kể: không phải nơi nào có tài nguyên độc đáo cũng tạo được sản phẩm độc đáo; lợi thế thực sự thuộc về điểm đến biết kết nối những tài nguyên khác biệt thành một trải nghiệm đủ hấp dẫn để thị trường lựa chọn.

Giao thương mở thị trường, liên kết tạo dòng khách

Một trong những nội dung trọng tâm của sự kiện là chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp lữ hành quốc tế, doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Thông tin từ ban tổ chức, có khoảng 170 doanh nghiệp lữ hành quốc tế từ các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập đã cùng tham gia với vai trò người mua; cùng với đó là khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa và khoảng 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch quy tụ.

Quy mô này tạo ra một không gian giao thương khác với hoạt động quảng bá điểm đến thông thường. Nếu quảng bá giúp thị trường biết một địa phương có gì, thì những cuộc gặp giữa doanh nghiệp cho phép đặt ra các câu hỏi cụ thể hơn: sản phẩm nào phù hợp với từng thị trường, giá trị nào có sức hút, cần kết nối những dịch vụ nào và làm thế nào để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu. (Ảnh: BTC)

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Hà Văn Siêu đánh giá: “Cộng đồng doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phục hồi, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Doanh nghiệp là lực lượng kết nối điểm đến với thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với du khách và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các thị trường.”

Từ góc độ đó, những cuộc gặp giữa người mua và người bán tại sự kiện có thể tạo ra giá trị vượt ra ngoài một hoạt động xúc tiến ngắn hạn. Các đối tác có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác dài hạn, xây dựng sản phẩm mới, mở rộng hệ thống phân phối hoặc hình thành những tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng.

Đây cũng là nội dung được đặt ra tại Diễn đàn Lữ hành Quốc tế với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới.”

Ba hướng tiếp cận này đồng thời là ba bài toán của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Mở rộng thị trường giúp tạo thêm dư địa tăng trưởng; sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách; còn liên kết giúp các địa phương không phải phát triển đơn độc mà có thể kết nối tài nguyên, hạ tầng và doanh nghiệp để tạo ra những hành trình đủ sức cạnh tranh.

Đối với Gia Lai, cuộc đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế còn giúp địa phương nhận được những đánh giá cụ thể về khả năng phục vụ khách quốc tế, nhu cầu sản phẩm, kết nối giao thông, tiêu chuẩn dịch vụ và xúc tiến thị trường. Đây là những yếu tố quyết định việc một tài nguyên có thể trở thành sản phẩm bán được hay không.

Văn hóa vùng đất Tây Nguyên đang thu hút sự quan tâm tìm kiếm của du khách Việt. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng lớn, khả năng chuyển hóa tài nguyên thành sản phẩm và kết nối sản phẩm với thị trường sẽ quyết định hiệu quả của hoạt động xúc tiến. Bởi vậy, giá trị của Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 không chỉ nằm ở việc đưa nhiều doanh nghiệp đến một địa điểm, mà ở khả năng tạo ra những cuộc gặp có thể dẫn tới hợp tác, những sản phẩm có thể đưa ra thị trường và những tuyến du lịch có thể tạo dòng khách thực tế.

Từ Gia Lai, câu chuyện “Đại ngàn chạm biển xanh” vì thế được mở rộng thành một câu chuyện lớn hơn của du lịch Việt Nam: kết nối tài nguyên với sản phẩm, sản phẩm với doanh nghiệp và doanh nghiệp với thị trường. Khi những kết nối ấy vận hành hiệu quả, quảng bá điểm đến mới thực sự đi thêm một bước quan trọng, từ tạo sự chú ý sang tạo ra giá trị, hợp tác và dòng khách./.

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