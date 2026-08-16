Kết nối du lịch giữa Quảng Trị với Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ

Chiều 16/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa hạ cánh tại Cảng hàng không Đồng Hới, đánh dấu việc chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng Cam Ranh-Đồng Hới do Sun PhuQuoc Airways khai thác.

Việc này góp phần mở tuyến kết nối hàng không quan trọng giữa Quảng Trị với khu vực Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị; đại diện các sở, ngành, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị, Hiệp hội Du lịch Quảng Trị cùng các doanh nghiệp lữ hành, du lịch. Về phía tỉnh Khánh Hòa có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, các sở, ngành và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thông tin, việc đưa đường bay Cam Ranh-Đồng Hới vào khai thác đã tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người dân và du khách khi di chuyển giữa hai địa phương, mở rộng khả năng kết nối của Quảng Trị với thị trường Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế, du lịch lớn. Quảng Trị cũng có thêm cơ hội tiếp cận các dòng khách quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch và thu hút đầu tư.

Đường bay mới tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương tăng cường gặp gỡ, khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và triển khai các chương trình hợp tác ở lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ.

Đây cũng là cơ sở để các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp giữa Quảng Trị với Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ được triển khai hiệu quả hơn.

Trong lĩnh vực du lịch, Quảng Trị và Khánh Hòa được đánh giá có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau. Nếu Khánh Hòa nổi bật với các sản phẩm du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng và hệ thống dịch vụ phục vụ khách quốc tế thì Quảng Trị có thế mạnh về du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và khám phá thiên nhiên, đặc biệt là hệ thống hang động và Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Sự kết nối trực tiếp bằng đường hàng không tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các tour liên vùng, kết hợp nghỉ dưỡng biển đảo với khám phá di sản, lịch sử và thiên nhiên, đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón khoảng 11,9 triệu lượt khách, trong đó có 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 66,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là nguồn khách tiềm năng để Quảng Trị tăng cường quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng và mở rộng thị trường khách quốc tế nhằm thu hút khách.

Ngược lại, người dân Quảng Trị và các địa phương lân cận cũng có thêm điều kiện tiếp cận các sản phẩm du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa, góp phần hình thành dòng khách hai chiều giữa hai địa phương.

Theo kế hoạch, Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay Cam Ranh-Đồng Hới với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Chuyến bay từ Cam Ranh khởi hành lúc 14 giờ 5 phút, đến Đồng Hới lúc 15 giờ 30 phút; chiều ngược lại khởi hành lúc 12 giờ 5 phút và đến Cam Ranh lúc 13 giờ 25 phút.

Cùng với tuyến bay này, hãng hiện khai thác đường bay Đồng Hới-Hà Nội với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Việc đưa đường bay Cam Ranh-Đồng Hới vào khai thác được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông hàng không của Quảng Trị, góp phần tăng cường kết nối du lịch, thương mại, đầu tư giữa Quảng Trị với Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương trong thời gian tới./.

Huế-Quảng Trị quảng bá du lịch, thúc đẩy kết nối đường bay với Hàn Quốc Huế và Quảng Trị xúc tiến du lịch, mở đường bay trực tiếp đến Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác văn hóa, kinh tế và du lịch giữa hai quốc gia.