Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện, cứu ngư dân trôi dạt trên biển 4 ngày

Ngày 17/8, Hải đoàn 129 Hải quân (trụ sở đóng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, cán bộ, chiến sỹ tàu 743 đã phát hiện, cứu một ngư dân bị trôi dạt 4 ngày trên biển.

Hiện thể trạng ngư dân còn rất yếu và được lực lượng quân y tàu 743 chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16/8, tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đang hoạt động tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long 2 hải lý về phía Đông (cách bờ 80 hải lý) thì phát hiện từ xa một ngư dân đang trôi dạt trên biển. Cán bộ, nhân viên trên tàu nhanh chóng tổ chức tiếp cận, triển khai phương án cứu vớt.

Trong điều kiện trời tối, sóng to, gió lớn, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương cơ động, bảo đảm an toàn cho người bị nạn. Khoảng 19 giờ cùng ngày, tàu 743 đã đưa được ngư dân lên tàu an toàn.

Ngư dân là anh Trương Văn Chung (sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang). Theo thông tin ban đầu, anh Chung bị rơi khỏi một tàu cá từ ngày 12/8 và đã trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày.

Do thời gian dài không được ăn uống, cơ thể anh Chung suy yếu, mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn và chưa nhớ được mình bị rơi từ tàu cá nào.

Ngay sau khi đưa người bị nạn lên tàu, cán bộ, chiến sỹ tàu 743 đã tiến hành chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp nước uống, thức ăn và bố trí nơi nghỉ ngơi, tiếp tục theo dõi sức khỏe của ngư dân./.

Kịp thời cứu ngư dân bị đứt cơ đùi, mất máu cấp và hôn mê trên biển Nhận được tin báo một ngư dân bị đứt cơ, mất máu cấp và hôn mê do bị dây siết chặt vào đùi khi đánh bắt hải sản, lực lượng Biên phòng đã kịp thời tiếp cận, sơ cứu, đưa bệnh nhân vào bờ điều trị.