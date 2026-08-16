Quy tập 30 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng trong 2 ngày cuối tuần

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong hai ngày 15 và 16/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 500m3 đất đá; phát hiện và quy tập được 30 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 24 bộ hài cốt liệt sỹ và 15 bộ di vật tại khu A; 6 hài cốt liệt sỹ và 1 bộ di vật tại khu B của công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 351 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 318 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 08 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B) và 198 bộ có di vật kèm theo hài cốt liệt sỹ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.

Vượt qua những khó khăn của thời tiết như nắng nóng vào ban ngày, mưa bất chợt trong ngày và thường xuyên vào buổi chiều, lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng chia ca làm việc không kể ngày nghỉ cuối tuần với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Trước đó, ngày 14/8, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định, cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua yếu tố thời tiết cực đoan để hoàn thành nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng với mục tiêu phấn đấu hoàn thành công tác này vào trước tháng 11/2026./.



Quyết tâm hoàn thành quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng trước tháng 11/2026 Cán bộ, chiến sỹ Đội K74 quyết tâm với tinh thần trách nhiệm, làm thay phiên nhau để mở rộng diện tích tìm kiếm, tận dụng từng giờ, từng phút, từng giây để tìm các liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.