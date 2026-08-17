Cấp cứu bé trai 6 tuổi bị cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng rất nguy hiểm

Ngày 17/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin các bác sỹ của bệnh viện vừa tiếp nhận và cứu sống thành công một bệnh nhi N.H.M.K (6 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn.

Bệnh nhi vào viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Đây là tình trạng đặc biệt nguy kịch, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu bé.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ tua trực đã kích hoạt báo động đỏ phối hợp đa chuyên khoa: Nhi, tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương… để cấp cứu cho bệnh nhi và bé được chuyển ngay vào phòng mổ.

Theo người nhà kể lại, bệnh nhi không may gặp tai nạn sinh hoạt ngã cao khoảng 10m bị cọc hàng rào đâm xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn. Để đưa được cháu bé đến bệnh viện gia đình đã phải dùng máy cưa cắt hàng rào và giữ nguyên phần cọc sắt nằm trong cơ thể mang đến bệnh viện. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến cả gia đình vô cùng hoảng loạn.

Tiến sỹ Bùi Thanh Phúc - Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa chia sẻ, bố mẹ cháu bé thậm chí không đủ bình tĩnh để theo con vào phòng cấp cứu mà phải nhờ người thân đưa cháu đến bệnh viện. Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ xác định đây là trường hợp đa chấn thương cực kỳ nặng với dị vật lớn xuyên qua ổ bụng, có nguy cơ gây tổn thương đồng thời nhiều cơ quan quan trọng như đường tiêu hóa, hệ tiết niệu, cơ xương khớp và hệ thống mạch máu lớn.

Tiến sỹ Bùi Thanh Phúc cho biết, đây là một thách thức rất lớn đối với ê-kíp trực cấp cứu bởi người bệnh là trẻ nhỏ với những tổn thương đặc biệt phức tạp. Thời gian có ý nghĩa quyết định, mỗi phút trì hoãn đều có thể làm giảm cơ hội cứu sống. Việc rút ngắn tối đa thời gian từ khi tiếp nhận đến khi phẫu thuật là yếu tố quyết định để cứu sống bệnh nhi. Đồng thời, sự phối hợp đa chuyên khoa cùng các chuyên gia đầu ngành và cố vấn chuyên môn được huy động khẩn cấp gồm: Chuyên khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, chuyên khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, chuyên khoa gây mê hồi sức... cùng phối hợp xử trí.

Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 4 giờ trong không khí căng thẳng. Ngay sau dị vật được lấy ra các phẫu thuật viên tiến hành xử trí hàng loạt thương tổn phức tạp. Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, bước đầu bệnh nhi đã vượt qua được tình trạng nguy kịch.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục hồi sức, thở máy và theo dõi sát chức năng các cơ quan. Đây được đánh giá là giai đoạn vô cùng khó khăn bởi hồi sức cho trẻ em luôn phức tạp hơn rất nhiều so với người lớn.

Phó giáo sư Lưu Quang Thùy - Giám đốc Trung tâm Hồi sức ngoại khoa cho biết: “Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Mọi chỉ số điều trị từ chiến lược thở máy, thể tích khí lưu thông, huyết động, dịch truyền đến sử dụng thuốc đều phải được tính toán chính xác theo cân nặng, lứa tuổi và đặc điểm sinh lý của từng trẻ. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị.”

Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, trả lời được các câu hỏi của bác sỹ, vận động bình thường.

Qua trường hợp này, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến trẻ trong sinh hoạt hằng ngày. Sự chủ động phòng ngừa và giám sát của người lớn chính là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ trẻ khỏi những tai nạn đáng tiếc.

Khi trẻ không may bị vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên vào cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật vì có thể làm tổn thương thêm các cơ quan bên trong hoặc gây chảy máu ồ ạt, khiến tình trạng trở nên nguy kịch hơn. Người nhà cần cố định dị vật nếu có thể và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, phẫu thuật chuyên sâu để được xử trí kịp thời./.

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