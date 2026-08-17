Tổ chức chuỗi hoạt động hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch dịp Quốc khánh 2/9

Thành phố Huế tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa hấp dẫn, nhằm kích cầu du lịch, dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và khách hành hương dâng lễ, chiêm bái trong dịp Lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra từ ngày 18-22/8, Di tích Điện Huệ Nam miễn vé tham quan cho du khách.

Lễ hội Điện Huệ Nam (còn gọi là Điện Hòn Chén) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Trong 5 ngày diễn ra, Lễ hội Điện Huệ Nam dự kiến thu hút từ 20.000-30.000 người tham gia với nhiều nghi lễ, hoạt động tín ngưỡng trên sông Hương và tại Điện Huệ Nam, đình làng Hải Cát và Điện thờ Thánh Mẫu tại đường Chi Lăng, phường Phú Xuân.

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thành phố Huế miễn vé tại các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đối với người dân Việt Nam, trong ngày 19/8 và ngày 2/9.

Việc này nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước được tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Trong dịp Quốc khánh 2/9, ở Huế còn diễn ra các lễ hội hấp dẫn. Trong đó, Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest 2026) diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 1/9, tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Hai đêm nhạc có chủ đề: "Di sản thức giấc" và "Di sản hội nhập" sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cao, kể câu chuyện về một thành phố Huế gìn giữ giá trị truyền thống, không ngừng sáng tạo để kết nối với thế giới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc tế.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa; Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế trên dòng sông Hương.

Từ ngày 29-31/8, tại phường Thủy Xuân diễn ra Lễ hội Thanh trà Huế, nhằm tôn vinh sản vật nổi tiếng của vùng đất Cố đô. Đến với lễ hội, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động hấp dẫn như tham quan thưởng thức và mua sắm bưởi thanh trà; trưng bày, giới thiệu sản phẩm bưởi thanh trà, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Dự kiến từ ngày 29/8, đoàn tàu du lịch đường sắt Huế kết nối Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị chính thức khởi hành. Du khách sẽ có thêm lựa chọn để khám phá từ Cố đô Huế - trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đến Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Di sản Thiên nhiên thế giới với hệ thống hang động kỳ vĩ, rừng nguyên sinh và những giá trị địa chất, địa mạo độc đáo.

Trong 7 tháng của năm 2026, thành phố Huế đã đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2025./.

Huế miễn phí vé tham quan di tích cho người Việt dịp 19/8 và Quốc khánh 2/9 Việc mở cửa miễn phí góp phần bồi đắp niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản. Đây là hoạt động quảng bá hình ảnh Huế với vai trò thành phố di sản, thành phố Festival.

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