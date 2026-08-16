Kết nối văn hóa, lan tỏa những giá trị di sản

Thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều tỉnh, thành trong nước có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng, sáng tạo.

Từ những giai điệu Jazz, âm nhạc cổ điển đến các lễ hội, hoạt động bảo tồn di sản ở nhiều địa phương, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa.

Giai điệu Jazz kết nối Hà Nội và thế giới

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026, với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới,” sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 tại Thủ đô, quy tụ nhiều nghệ sỹ và ban nhạc uy tín đến từ nhiều quốc gia.

Liên hoan hứa hẹn mang đến những chương trình nghệ thuật chất lượng, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới Jazz giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Hanoi Jazztival 2026 cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện nghệ thuật quốc tế mà Hà Nội đang xây dựng, song hành cùng Festival Thăng Long-Hà Nội, Lễ hội Văn hóa thế giới, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng và Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội.

Trong ngày 17/9, liên hoan mở đầu với triển lãm “Jazz & Phố,” chương trình “Woman in Jazz” và Lễ khởi động “Thanh âm Jazz Hà Nội,” kết hợp nghi thức khai mạc với đêm biểu diễn của các nghệ sỹ Jazz trong nước và quốc tế.

Những ngày sau đó, các hoạt động đối thoại và kết nối tiếp tục diễn ra với tọa đàm quốc tế “Hà Nội và nhạc Jazz,” workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống,” chương trình Jam Jazz Session, đêm diễn “Jazz không biên giới” và các đêm Jazz tại câu lạc bộ.

Dịp này, dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á (Asian Youth Orchestra - AYO) với hơn 100 nghệ sỹ, nhạc công tài năng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, có hai buổi biểu diễn (12 và 13/8) tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trong chương trình hòa nhạc “Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ châu Á trình diễn các kiệt tác cổ điển.”

Các nghệ sỹ, nhạc công trẻ tài năng đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Uzbekistan... đã mang đến cho công chúng những kiệt tác cổ điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới.

Dàn nhạc góp phần tạo nên cầu nối trực tiếp giữa các tài năng âm nhạc Việt Nam với cộng đồng nghệ sỹ trẻ trong khu vực, mở ra cơ hội để các nghệ sỹ trẻ Việt Nam giao lưu, học hỏi và phát triển trong môi trường nghệ thuật quốc tế.

Đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt phòng tuyến sông Như Nguyệt

Tại Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt."

Sáng 14/8/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Bảo tồn và phát huy hệ thống di tích thuộc phòng tuyến sông Như Nguyệt." (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Hội thảo mang đến hình ảnh cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077) dưới sự chỉ huy của Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt là mốc son chói lọi, thể hiện đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Đại Việt, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giữ vai trò quyết định trong thắng lợi vĩ đại đó là phòng tuyến sông Như Nguyệt - một công trình quân sự phòng ngự quy mô lớn được khởi dựng trên cơ sở tận dụng địa hình tự nhiên, kết hợp tài thao lược của người cầm quân và sức mạnh chiến đấu kiên cường của quân dân Đại Việt.

Ở Bắc Ninh, hệ thống di tích gắn với phòng tuyến sông Như Nguyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trải qua gần một thiên niên kỷ, trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan hiện còn lưu giữ nhiều di tích, địa điểm lịch sử, dấu tích khảo cổ, cùng hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong phú.

Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tập trung trao đổi, bổ sung tư liệu, đánh giá toàn diện các giá trị của phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý, bảo tồn di sản gắn với phát triển văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới.

Dịp này, Bảo tàng Bắc Ninh số 1 phối hợp với Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) khai mạc chuyên đề trưng bày “Từ miền Quan họ đến ngục tù Côn Đảo - Một tấm lòng son,” hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trưng bày giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật về truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Kinh Bắc, đồng thời tái hiện hành trình đấu tranh, hy sinh của những người con Bắc Ninh tại Côn Đảo, qua đó góp phần giáo dục truyền thống và lan tỏa giá trị lịch sử.

Nhiều hoạt động tại Festival Dân ca, Dân vũ quốc tế 2026

Hoạt động trình diễn khinh khí cầu cùng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch diễn ra vào cuối tháng Tám, đầu tháng Chín năm nay, Festival Dân ca, Dân vũ quốc tế năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho mùa du lịch Điện Biên. Không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9, các hoạt động của Festival còn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, mở rộng không gian trải nghiệm và tăng sức hút cho điểm đến Điện Biên.

Đây là dịp để địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh Điện Biên giàu truyền thống lịch sử, đa dạng bản sắc văn hóa, thân thiện và giàu tiềm năng; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc qua âm nhạc, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực và các hoạt động cộng đồng. Qua đó, Festival góp phần thúc đẩy du lịch, tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế và tạo những trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ cho du khách khi đến với mảnh đất cực Tây của Tổ quốc.

Từ những giai điệu Jazz hiện đại đến âm nhạc cổ điển, từ lễ hội giàu bản sắc đến hành trình bảo tồn di sản, các hoạt động văn hóa đang tạo nên sức sống mới cho đời sống; qua đó tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW được lan tỏa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế./.

Nhạc sỹ Dương Cầm và tham vọng xây dựng một liên hoan jazz mang 'DNA Hà Nội' Nhạc sỹ Dương Cầm mong muốn xây dựng Hanoi Jazztival theo hướng từng bước xây dựng một IP văn hóa của Hà Nội: Nhắc đến Hanoi Jazztival, người ta nghĩ đến Hà Nội.