Đồng Nai điều tra vụ hai người tử vong tại nhà, trên người có nhiều thương tích

Ngày 17/8, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với công an xã Phước Sơn đang điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong tại thôn Phước Hòa, xã Phước Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/8, một người dân ở thôn Phước Hòa đến nhà anh Hoàng Văn Minh (sinh năm 1996, trú tại thôn Phước Hòa) chơi. Tại đây, người này phát hiện anh Minh tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực phòng khách.

Kiểm tra bên trong phòng ngủ, người dân tiếp tục phát hiện chị Ngô Thị Nga (sinh năm 2008, cùng trú tại thôn Phước Hòa), là bạn của anh Minh, đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh ban đầu.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể hai nạn nhân có nhiều thương tích, tại hiện trường có nhiều vết máu cùng hai con dao nhọn. Những dấu hiệu này khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn vụ việc có liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và xác minh các mối quan hệ liên quan để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc./.

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