Bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc trốn truy nã tại Đà Nẵng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và bắt giữ thành công 7 đối tượng đang trốn lệnh truy nã.

Cụ thể, vào ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng Công an cơ sở tổ chức vây bắt một nhóm gồm 4 đối tượng là: Huang Yanlin, Wang Xuefeng, Zhang Huijuan và Zhang Jianqing. Việc truy bắt được thực hiện theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, lực lượng Công an thành phố cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Wang Hongjian tại một cơ sở lưu trú thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đang bị Công an thành phố Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang truy nã theo lệnh tạm giam ban hành vào giữa tháng Bảy.

Đối tượng Wang Hongjian. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)

Đối tượng Wang Hongjian sau đó cũng đã được Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an tiến hành bàn giao cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Chiến công liên tiếp này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn../.

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