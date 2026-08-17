Xã hội

Bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc trốn truy nã tại Đà Nẵng

Lực lượng công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét, liên tiếp bắt giữ 5 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang bị truy nã quốc tế.

Thanh Phong
Các đối tượng quốc tịch Trung Quốc trốn truy nã tại Đà Nẵng. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)
Các đối tượng quốc tịch Trung Quốc trốn truy nã tại Đà Nẵng. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát người nước ngoài lưu trú trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và bắt giữ thành công 7 đối tượng đang trốn lệnh truy nã.

Cụ thể, vào ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng Công an cơ sở tổ chức vây bắt một nhóm gồm 4 đối tượng là: Huang Yanlin, Wang Xuefeng, Zhang Huijuan và Zhang Jianqing. Việc truy bắt được thực hiện theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc.

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, lực lượng Công an thành phố cũng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Wang Hongjian tại một cơ sở lưu trú thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đang bị Công an thành phố Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang truy nã theo lệnh tạm giam ban hành vào giữa tháng Bảy.

777801296-1471720764988936-9070164935806858816-n.jpg
Đối tượng Wang Hongjian. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)

Đối tượng Wang Hongjian sau đó cũng đã được Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an tiến hành bàn giao cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Chiến công liên tiếp này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn../.

(Vietnam+)
#bắt giữ tội phạm Trung Quốc trốn truy nã #phối hợp lực lượng công an thành phố Đà Nẵng #đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia #quản lý cư trú người nước ngoài #hợp tác quốc tế trong truy bắt tội phạm TP. Đà Nẵng Quảng Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ga Hải Phòng là nơi đầu tiên đón Bác Hồ về thăm thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ga Hải Phòng - nơi lưu dấu chuyến tàu đặc biệt

Từng là nơi đón chuyến tàu đặc biệt đưa Bác Hồ về Hà Nội năm 1946, Ga Hải Phòng mang kiến trúc Pháp cổ kính đang được gìn giữ để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn tại thành phố Cảng.

El Nino ảnh hưởng tới công nghiệp, năng lượng, gây nắng nóng, hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn, thiếu nước... (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Đột phá tư duy

TTXVN giới thiệu chùm 4 bài viết nhìn lại hành trình đổi mới tư duy, nhận diện những thách thức ngày càng gay gắt từ thực tiễn, đồng thời phân tích các yêu cầu mới trong quản trị rủi ro thiên tai...