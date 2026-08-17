Trên 2.150 hộ dân ở Bắc Ninh tự nguyện hiến gần 102ha đất cho dự án giao thông

Sáng 17/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông."

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà thông tin tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước yêu cầu đẩy mạnh đô thị hóa, công nghiệp hóa, vươn mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là đường giao thông liên xã, liên thôn, đường làng, ngõ xóm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND, ngày 16/7/2026 quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND, ngày 18/6/2026 về Đề án hỗ trợ xây dựng các tuyến đường giao thông, giai đoạn 2026-2030.

Đây là chủ trương, chính sách quan trọng, tạo cơ sở để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông.Việc phát triển xây dựng hạ tầng giao thông không chỉ là trách nhiệm của ngân sách Nhà nước, mà cần huy động sự chung tay đóng góp, của toàn xã hội, nhiều tuyến đường muốn mở rộng, cần sự đồng thuận, chia sẻ và tham gia tích cực của mỗi người dân. Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất là phát huy nguồn lực trong nhân dân.

Thực tiễn cho thấy khi chủ trương đúng, chính sách hợp lòng dân, cán bộ thực sự gần dân, sát cơ sở và người dân thấy rõ lợi ích chung, thì sức mạnh đồng thuận trong nhân dân vô cùng to lớn.

Từ năm 2021-2025, toàn tỉnh đã có 2.152 hộ dân tự nguyện hiến gần 101,84ha đất, cùng hàng trăm nghìn cây ăn quả và nhiều tài sản gắn liền trên đất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Phát động phong trào Toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Việc phát động phong trào không chỉ kế thừa, nhân rộng những thành quả đã đạt được, mà còn mở ra khí thế thi đua sôi nổi. Để phong trào đi vào chiều sâu và thực chất, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh, bà Nguyễn Thị Hà đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, cán bộ phải gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện.

Các bên liên quan cần bảo đảm hài hòa lợi ích, công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, nắm tình hình và phản ánh kịp thời, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo", có cách làm hay, sáng tạo khi thực hiện phong trào.

Đặc biệt, các bên liên quan cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả ở từng địa phương. Sau Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp, xây dựng Kế hoạch cụ thể, lựa chọn địa bàn, tuyến đường, xác định rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, thời gian và kết quả.

Ông Đồng Văn Bình, thôn Ngọc Kim, xã Tân Yên là người rất tích cực hưởng ứng phong trào thời gian qua. Trong năm 2025, gia đình ông đã tự nguyện hiến gần 1.000m² đất thổ cư, hơn 900m² tường rào, đồng thời đóng góp ngày công và vật chất để cùng chính quyền địa phương mở rộng, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 17 đoạn qua địa bàn.

Khi quyết định hiến đất, mặc dù có luyến tiếc nhưng ông nhận thấy đường giao thông thuận tiện sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống của mỗi gia đình. Đường rộng hơn thì quê hương phát triển hơn, các thế hệ con cháu sẽ được hưởng một giá trị lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, gia đình ông tích cực hưởng ứng và vận động người dân cùng tham gia.

Trên tuyến Quốc lộ 17 qua xã Tân Yên đã có 333 hộ dân đã tự nguyện hiến 30.000m² đất các loại, tháo dỡ tường rào, công trình và chặt bỏ cây cối để bàn giao mặt bằng. Đây là minh chứng rõ nhất cho tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của người dân trong công cuộc xây dựng quê hương./.

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