Nỗ lực điều trị các ca nặng trong vụ tai nạn trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt

Ngày 17/8, Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An cho biết, trong số 34 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt đang được điều trị tại các khoa của bệnh viện đã có 7 trường hợp được xuất viện, 25 người đang được điều trị tại các khoa cấp cứu Bệnh viện ngoại khoa 115 Nghệ An và 2 trường hợp nặng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An tiếp nhận cấp cứu cho 34 hành khách trong vụ tai nạn. Sau khi tiếp nhận, 2 bệnh nhân bị thương rất nặng được chuyển tiếp sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu, điều trị.

Trong số, 32 hành khách cấp cứu tại Bệnh viện có 20 trường hợp bị tổn thương vùng đầu, mặt, chấn thương sọ não và gãy đốt sống cổ. Nhiều trường hợp bị thương ở chân, dập đầu gối, ngực, bụng, thắt lưng hoặc vùng chậu. Những bệnh nhân này được tiếp tục chuyển lên các khoa để điều trị chuyên sâu.

Riêng 2 trường hợp bị thương nặng được mổ cấp cứu và chuyển lên các chuyên khoa điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, có 1 trường hợp bị đa chấn thương như chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ, dập ổ bụng, 2 chân gãy phải xử lý cắt cụt, bệnh nhân đang hôn mê.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 16/8, xe ô tô chở đoàn khách du lịch lưu thông trên cao tốc cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt theo hướng Hà Nội-Nghệ An. Khi đến Km451+700, cách nút giao Quốc lộ 46 khoảng 7km, chiếc xe khách bất ngờ đâm vào đuôi xe container đang chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách hư hỏng, 34 hành khách bị thương (tin ban đầu là hơn 20 người) phải vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

Tai nạn trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt: Hơn 20 người được đưa đi cấp cứu Ôtô khách lưu thông trên cao tốc hướng Hà Nội-Nghệ An, khi đến Km 451+700 thì bất ngờ đâm vào xe container chạy cùng chiều phía trước; khiến phương tiện hư hỏng, nhiều người trên xe khách bị thương.