Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự khai mạc Chương trình bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên TW Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất).

Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình; Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Lớp thứ nhất được tổ chức từ ngày 17-23/8/2026 với sự tham dự của 63 đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trung ương đã có những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện: biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể; làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, hiện nay, thế giới đang biến đổi nhanh, sâu sắc, khó dự báo. Muốn phát triển nhanh, bền vững, đất nước phải nâng cao tự chủ, thích ứng, sức chống chịu và tạo lập lợi thế mới.

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải thực hiện 4 bước chuyển chiến lược: nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành hệ thống chính trị; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy mọi nguồn lực; xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng, bảo vệ vững chắc đất nước và môi trường hòa bình. Yêu cầu ấy đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn. Mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi.

Mỗi đồng chí học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Việc học tập bắt nguồn từ trọng trách ấy. Từng Ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không học hỏi và kiểm nghiệm mình trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể thành quán tính, tri thức cũ có thể thành giới hạn, cách làm cũ từng thành công có thể thành lực cản.

Đánh giá cao việc kết hợp nghiên cứu chuyên đề, thảo luận và khảo sát thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lớp học không thể chỉ truyền đạt một chiều, càng không phải để hoàn thành thủ tục theo quy định; đây phải là nơi trao đổi thẳng thắn, đối thoại có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn; kết nối tri thức, kinh nghiệm với vấn đề mới của đất nước. Giá trị của chương trình không ở số lượng thông tin, mà ở cách nhìn mới, quyết định tốt hơn và kết quả cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí học viên tập trung thực hiện tốt 3 yêu cầu: mỗi đồng chí cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương; đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh, vấn đề cần quyết định dứt khoát. Học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân; không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc.

Các đồng chí học viên cần thẳng thắn nêu chính kiến, chia sẻ cả việc thành công và chưa thành công, cùng phân tích nguyên nhân, bài học; vừa là người học, vừa đóng góp tri thức cho tập thể; qua trao đổi phải mở rộng tầm nhìn, củng cố đoàn kết, nâng cao phối hợp giữa các cấp, các ngành; tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, tìm giải pháp tốt hơn.

Sau khóa học, mỗi đồng chí học viên cần lựa chọn một số vấn đề thiết thực để rà soát cách nghĩ, cách làm, quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng nền nếp cập nhật tri thức, tiếp nhận phản hồi trong cơ quan, đơn vị. Hiệu quả thực thi sau đào tạo phải là thước đo cao nhất của chương trình. Sau khóa học phải có chuyển biến cụ thể trong công việc và có kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tổ chức lớp học nghiêm túc, khoa học, thiết thực; cập nhật vấn đề mới; tổng hợp ý kiến có giá trị phục vụ tham mưu, hoàn thiện chủ trương, chính sách; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược; cần theo dõi việc vận dụng và lấy kết quả thực tế làm căn cứ đổi mới.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Ban Chỉ đạo Chương trình và Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào toàn bộ quá trình tổ chức lớp học, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy chế đã ban hành.

Mỗi chuyên đề đều được số hóa và gắn với định danh của từng học viên, cùng với hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp chặt chẽ cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từng bước xây dựng hệ sinh thái tự học, tự cập nhật và học tập suốt đời, để việc học không kết thúc cùng khóa học mà trở thành một quá trình thường xuyên, gắn với nhiệm vụ và sự phát triển của mỗi cán bộ.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đồng chí học viên bố trí công việc hợp lý, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động của Chương trình; phát huy cao nhất tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động trao đổi, đào sâu suy nghĩ và liên hệ chặt chẽ với thực tiễn công tác. Chất lượng của Chương trình phụ thuộc rất lớn vào tính chủ động, tinh thần học tập và trách nhiệm của người học./.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu.