Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam tại Campuchia

Từ ngày 16/8 đến ngày 20/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 25 giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Đoàn đại biểu Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chuyên trách Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia do Đại tướng Pol Sareoun, Cố vấn cấp cao Quốc vương, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ 24. Mặc dù thông tin về nơi an táng liệt sỹ ngày càng khó khăn, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia vẫn được triển khai hiệu quả.

Trong mùa khô 2025-2026, các Đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 850 hài cốt liệt sỹ.

Hai bên khẳng định Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, quân khu, các tỉnh và các cấp chính quyền hai nước đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phía Campuchia tiếp tục hỗ trợ các Đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Lãnh đạo Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; qua đó nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Về phương hướng hợp tác trong mùa khô 2026-2027, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia cho đến khi không còn thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sỹ. Việt Nam tiếp tục duy trì 11 Đội quy tập làm nhiệm vụ tại các tỉnh, thành phố của Campuchia.

Hai bên đồng thời thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp rà soát, thu thập thông tin; tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp giữa Ban Chuyên trách các địa phương và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của hai nước.

Lãnh đạo Ủy ban Chuyên trách hai Chính phủ hai nước cũng nhất trí chỉ đạo cơ quan Thường trực của mỗi bên tích cực tham mưu, đề xuất nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng cường trao đổi Đoàn, phối hợp rà soát, thu thập thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp của Ban Chuyên trách các địa phương của hai bên và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đồng thời, hai bên phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia; quản lý, sử dụng các công trình theo đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với phong tục, tập quán của nhân dân Campuchia; tổ chức, phục vụ tốt các đoàn trong nước và quốc tế đến thăm viếng, qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2026 của Chính phủ Việt Nam dành cho Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia.

Với tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước, các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia tin tưởng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và nhân dân hai nước./.

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia Việc tiếp nhận 14 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Tà Keo (Campuchia) là kết quả mở đầu của đợt tiếp nhận hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2025-2026, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm.