Ngày 17/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng và công tác tuyên giáo trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua.

Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong trong đổi mới, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đúng với các định hướng trong Nghị quyết của Đại hội Đảng XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, khắc phục tình trạng thiếu quyết tâm, không dám làm, không dám ký hay lười nghiên cứu cụ thể hóa nghị quyết.

Tỉnh cần phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm để thúc đẩy giải ngân và đầu tư công; chú trọng đào tạo chính lực lượng lao động tại chỗ bài bản, có văn hóa, kỹ năng và tinh thần yêu nước làm nền tảng cốt lõi dài hạn; đào tạo công dân toàn diện, toàn cầu, trang bị ngôn ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu tỉnh tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh thật vững chắc tại địa bàn chiến lược, giữ vững chủ quyền biên cương, làm tốt vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Mục tiêu chung là xây dựng Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành hình mẫu toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh cho các địa phương khác trên cả nước học tập kinh nghiệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến thông tin, thời gian qua, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ninh đang bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế cực tăng trưởng chiến lược ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Với mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Quảng Ninh không chỉ giữ vững đà tăng trưởng kinh tế cao mà còn đi đầu trong cải cách thể chế, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Đặc biệt, thực hiện chủ đề công tác năm 2026 “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương,” Quảng Ninh tiếp tục đạt những số liệu tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 đạt 11,11%, xếp thứ 4 cả nước.

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 13% và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 12%/năm, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước.

Thu ngân sách nhà nước 7 tháng của năm 2026 ước đạt 68.282 tỷ đồng, bằng 102% dự toán pháp lệnh thu nội địa và tăng 124% so với cùng kỳ. Ngành du lịch - dịch vụ bùng nổ khi đón 15,1 triệu lượt khách (trong đó có 3,11 triệu lượt khách quốc tế), đạt doanh thu 44.310 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 1,1 tỷ USD, giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao (cao hơn hẳn mức 32% của cùng kỳ năm trước).

Tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế đi đầu về cải cách hành chính khi duy trì thứ hạng cao ở các chỉ số PAR Index, SIPAS và PCI. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đẩy mạnh đầu tư.

Tỉnh vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành tinh gọn bộ máy cơ sở với việc giảm 57% số lượng thôn, bản, khu phố.

Quảng Ninh quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy người dân làm trung tâm." Tỉnh triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù với kinh phí gần 800 tỷ đồng/năm học (miễn phí sữa cho gần 197.000 trẻ em, miễn sách giáo khoa cho hơn 290.000 học sinh, thưởng học sinh giỏi quốc tế lên đến 700 triệu đồng).

Tỉnh khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trên 85% người dân, từng bước chuyển sang mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ. Quảng Ninh cũng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nắm bắt dư luận xã hội, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung hoàn thành việc xây dựng, trình Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh theo Kết luận số 20-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tỉnh chủ động đề xuất nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội như: Đề án thí điểm thành lập Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh; Đề án Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); tích hợp cơ chế phát triển Đặc khu Vân Đồn thành khu kinh tế đặc biệt, hiện đại./.

Quảng Ninh khai thác dư địa mới, tạo sức bật cho tăng trưởng Quảng Ninh đang tập trung phát huy kinh tế tư nhân, khoa học-công nghệ, đầu tư, thể chế và năng lượng để mở rộng dư địa, tạo động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng trên 13% năm 2026.