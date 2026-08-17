Hà Nội: Doanh nghiệp vận tải không tự ý tăng giá cước dịp nghỉ lễ 2/9

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động phương tiện, sẵn sàng tăng xe giải tỏa khách và không tự ý tăng giá cước.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Ga Hà Nội cùng các điểm trung chuyển Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt... bố trí xe tăng cường trong những ngày cao điểm.

Doanh nghiệp vận tải không bỏ chuyến để đưa xe sang chạy hợp đồng. Trường hợp cố tình bỏ chuyến, bỏ nốt sẽ bị xử lý theo quy định. Các đơn vị vận tải không được tự ý tăng giá, thu phụ thu khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Quốc khánh để tăng giá bất hợp lý; khuyến khích phối hợp với bến xe bán vé trực tuyến, hạn chế tình trạng hành khách chen lấn, xô đẩy.

Phương tiện trước khi xuất bến phải được kiểm tra điều kiện an toàn; kiên quyết không cho xe chở quá tải, chở hàng hóa lẫn với hành khách hoặc vận chuyển hàng cấm, hàng dễ cháy nổ. Lái xe, nhân viên sử dụng rượu bia, chất kích thích trong khi làm việc sẽ bị xử lý nghiêm.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị vận tải xe buýt bố trí tối đa xe dự phòng, chủ động tăng cường phương tiện tại các bến xe, nhà ga, điểm trung chuyển trước và sau kỳ nghỉ lễ để kịp thời giải tỏa khách. Các doanh nghiệp taxi cũng phải bảo đảm đủ phương tiện, lái xe, niêm yết giá và không tùy tiện tăng cước.

Sở Xây dựng đề nghị Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách và ngăn chặn tình trạng hình thành các "bến cóc" trên địa bàn. Lực lượng chức năng sẽ tập trung phân luồng tại các khu vực nhà ga, bến xe, đường dẫn lên xuống Vành đai 3 trên cao và các nút giao cửa ngõ Thủ đô - những nơi được dự báo có nguy cơ ùn tắc cao trong dịp lễ.

Trước đó, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã công bố phương án tổ chức vận tải phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8-2/9) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Để chủ động giải tỏa hành khách, Công ty dự kiến bố trí 500 xe tăng cường, trong đó Bến xe Giáp Bát 200 xe, Bến xe Gia Lâm 100 xe và Bến xe Mỹ Đình 200 xe.

“Việc sử dụng xe tăng cường sẽ căn cứ lượng khách thực tế, tỷ lệ lấp đầy phương tiện và năng lực cung ứng của từng tuyến, tránh tăng cường tràn lan làm xáo trộn biểu đồ chạy xe thường xuyên,” ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội nhấn mạnh./.

Hà Nội: Tăng cường thêm 500 xe khách tại các bến trong dịp nghỉ lễ 2/9 Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã đưa ra dự báo số lượng hành khách và phương tiện hoạt động trên các bến xe trong dịp nghỉ lễ 2/9 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.