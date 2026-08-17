Thành phố Hồ Chí Minh: Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu mộ tập thể Lạc An 3

Sáng 17/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo thành phố) triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân - nơi được xác định có 5 hài cốt liệt sỹ.

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ những nguồn thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định khu mộ tập thể tại ấp Lạc An 3 có 5 hài cốt liệt sỹ, trong đó 2 liệt sỹ đã có thông tin, 3 liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Phát biểu tại buổi triển khai tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp Lạc An 3, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đơn vị và địa phương.

Việc tìm kiếm, quy tập nhằm đưa hài cốt các liệt sỹ về nơi an nghỉ trang trọng; đồng thời tạo cơ sở phục vụ xác minh danh tính, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các lực lượng phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ chủ động khắc phục mọi khó khăn, tổ chức tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ và chính xác.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại ấp Lạc An, xã Thường Tân. (Ảnh: TTXVN phát)

Quá trình tìm kiếm được tiến hành trên toàn bộ khu vực đã xác định, không để bỏ sót hài cốt, di vật hoặc những thông tin có giá trị phục vụ việc xác minh danh tính liệt sỹ. Hài cốt, di vật cùng những thông tin liên quan phải được thu thập, bảo quản và quản lý đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ trên địa bàn. Các nguồn tin từ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và người dân địa phương sẽ được thu thập, kết nối, đối chiếu và xác minh, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính.

Hoạt động tìm kiếm tại ấp Lạc An 3 góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ; đồng thời thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xã Thường Tân được thành lập trên cơ sở sắp xếp các xã Thường Tân, Lạc An, Hiếu Liêm và một phần xã Tân Mỹ thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây.

Những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh danh tính liệt sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Đến hết ngày 16/8, lực lượng đã quy tập 351 hài cốt liệt sỹ, gồm 318 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể trong công viên Lê Thị Riêng và 198 bộ có di vật kèm theo hài cốt liệt sỹ./.

Quy tập 30 hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng trong 2 ngày cuối tuần Tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 351 bộ hài cốt liệt sỹ.