Hơn 3.000 người chạy đua với thời gian xây trường vùng biên Đà Nẵng

Những ngày giữa tháng 8, tại 6 công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới thành phố Đà Nẵng, nhịp thi công đang được đẩy lên cao.

Hơn 3.000 cán bộ, công nhân, bộ đội, dân quân cùng hàng trăm máy móc, thiết bị được huy động, tổ chức thi công đồng loạt, nhiều hạng mục làm việc theo ca, tranh thủ cả ngày và đêm, với mục tiêu đưa những ngôi trường mới sớm hoàn thiện, phục vụ học sinh vùng biên trong năm học 2026-2027.

Những công trường cùng tăng tốc

Không khí khẩn trương hiện diện ở cả 6 dự án tại Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê và La Êê. Tổng giá trị các gói thầu tại 6 công trình hơn 1.301 tỷ đồng với khoảng 3.008 nhân lực được huy động cùng hệ thống máy đào, máy ủi, xe lu, xe cẩu, xe bơm bê tông, trạm trộn và nhiều thiết bị chuyên dụng.

Từ những khu đất còn ngổn ngang vật liệu, hàng loạt khối lớp học, hiệu bộ, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang từng bước hình thành.

Nhiều công trình đã hoàn thành phần thô, chuyển sang các công đoạn xây, trát, bả, lát nền, lắp đặt cửa, mái, điện, nước và phòng cháy, chữa cháy. Các nhà thầu đang triển khai theo phương thức cuốn chiếu, hoàn thiện đến đâu tiếp tục đưa các hạng mục tiếp theo vào thi công đến đó.

Những khối phòng dần hình thành tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & Trung học cơ sở xã La Êê, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Avương, gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị có giá trị hơn 251.6 tỷ đồng, đang huy động 562 người.

Các khối lớp học Tiểu học và Trung học cơ sở đã hoàn thành phần thô, nhiều hạng mục đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Công tác san nền đã hoàn thành; các hạng mục tường chắn, hệ thống thoát nước, đường nội bộ, sân vườn và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được triển khai.

Tại xã Tây Giang, hai gói thầu có tổng giá trị hơn 224.6 tỷ đồng, huy động 437 người. Các khối lớp học Tiểu học và Trung học cơ sở 3 tầng đã hoàn thành khoảng 95% công tác xây, trát tường.

Các đơn vị đang tập trung lát nền, bả mastic, lắp cửa, lợp mái và hoàn thiện hệ thống cơ điện. Khối bộ môn, hiệu bộ, khu nội trú giáo viên và nội trú học sinh cũng được triển khai đồng thời; các hạng mục tường rào, cổng, bể nước và xử lý nước thải tiếp tục hoàn thiện.

Ở xã Hùng Sơn, 540 nhân công đang được bố trí trên công trường. Các khối lớp học Tiểu học, Trung học cơ sở, khối bộ môn, hiệu bộ, nhà đa năng, nhà ăn và khu nội trú được tổ chức thi công đồng thời. Phần lớn các khối lớp học, hiệu bộ, nội trú học sinh Tiểu học và nội trú giáo viên đang tập trung xây tô, hoàn thiện.

Riêng khối nội trú học sinh Trung học cơ sở đang triển khai đồng thời nhiều công đoạn từ xây tường, lắp dựng cốt thép, ván khuôn đến đổ bê tông các cấu kiện.

Tại xã Đắc Pring, khoảng 440 người được huy động cho 4 gói thầu có tổng giá trị hơn 204.1 tỷ đồng. Nhiều khối lớp học, khối bộ môn, hiệu bộ - thư viện và khu nội trú đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Song song với các công việc xây, trát, bả mastic, lát nền, lắp cửa, lợp mái, các hạng mục taluy, tường rào, cổng, nhà bảo vệ, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ cũng được triển khai.

Các trang thiết bị ở Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & Trung học cơ sở xã La Êê (thành phố Đà Nẵng) cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập trong năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tại xã La Dêê, 527 người đang thi công gói thầu trị giá gần 201.9 tỷ đồng. Đây là một trong những công trường có nhiều hạng mục đạt tỷ lệ hoàn thành cao, với một số công đoạn xây, trát, bả mastic, lát nền tại các khối lớp học, khu nội trú Tiểu học, Trung học cơ sở và nhà bộ môn đạt từ 80-95%.

Nhà hành chính, nhà đa năng, nhà ăn - bếp, nội trú giáo viên và hệ thống hạ tầng ngoài nhà cũng được tổ chức thi công đồng thời.

Trong khi đó, tại xã La Êê, gói thầu trị giá hơn 194.2 tỷ đồng đang huy động 502 người, trong đó có 85 bộ đội.

Các khối hiệu bộ, bộ môn, lớp học và nội trú học sinh đang tập trung hoàn thiện tường, nền, mái, cửa, hệ thống điện, nước và phòng cháy, chữa cháy. Đường nội bộ, tường rào, cổng, nhà bảo vệ, hệ thống thoát nước, sân bóng đá và cấp điện ngoài nhà cũng được triển khai.

Sự đồng loạt tại 6 công trường cho thấy khối lượng công việc trong giai đoạn hiện nay rất lớn. Không chỉ tập trung hoàn thiện các khối nhà chính, các đơn vị còn đồng thời triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cấp thoát nước, taluy, tường chắn, sân bãi và các công trình phục vụ sinh hoạt, bảo đảm khi đưa vào sử dụng, các trường có thể vận hành tương đối đồng bộ.

“Làm theo kíp, theo giờ, cả ngày lẫn đêm”

Đằng sau tốc độ thi công trên các công trường là những nỗ lực vượt qua điều kiện địa hình và giao thông đặc thù của khu vực biên giới. Với khoảng cách xa trung tâm, địa hình miền núi phức tạp, nhiều tuyến đường hiểm trở khiến việc vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị và huy động nhân lực gặp không ít trở ngại.

Việc tổ chức mặt bằng thi công, xử lý taluy, tường chắn, hệ thống thoát nước cũng đặt ra những yêu cầu riêng, đòi hỏi các đơn vị phải vừa thi công vừa bảo đảm an toàn công trình.

Theo ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, tiến độ các công trình đang được tập trung đẩy nhanh, trong đó riêng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở La Dêê hiện đạt khoảng 85%.

Các hạng mục cơ bản như khối lớp học và nhà ăn đang được tập trung hoàn thiện. Một số hạng mục trường Tiểu học được đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 25/8 để phục vụ năm học mới.

Tại La Dêê, khó khăn về khoảng cách, giao thông và nhân lực càng trở nên rõ nét trong bối cảnh nhiều công trình xây dựng đang đồng loạt triển khai trên cả nước.

Đại tá Phạm Thị Tình (Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng) cho biết, công trình nằm xa trung tâm, đường sá hiểm trở, trong khi việc huy động nhân lực gặp nhiều thách thức.

Các công nhân ở tăng ca, kíp phấn đấu hoàn thành xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & Trung học cơ sở xã La Êê (thành phố Đà Nẵng) đúng thời hạn. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Để khắc phục, đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt, cuốn chiếu từng hạng mục. Nhà thầu xác định tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thi công quyết liệt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao.

Tinh thần đó đang được cụ thể hóa ngay tại công trường bằng việc tổ chức lực lượng “làm theo kíp, theo giờ, cả ngày lẫn đêm.” Khi điều kiện cho phép, các đơn vị tăng ca buổi tối, tranh thủ từng khoảng thời gian để đẩy nhanh những phần việc còn lại.

Thiếu tá Hồ Văn Đường (Đại đội trưởng Đại đội Vận tải, Trung đoàn Bộ binh 30) cho biết, đơn vị tổ chức lực lượng làm việc cả ngày và tăng ca buổi tối nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ, sớm bàn giao công trình cho nhà trường.

Không chỉ có công nhân xây dựng, tại các công trường vùng biên còn có lực lượng bộ đội, dân quân cùng tham gia. Sự hiện diện của lực lượng quân đội góp thêm nhân lực cho những phần việc cần đẩy nhanh; đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình triển khai những công trình giáo dục có ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực biên giới.

Trong điều kiện vùng biên còn nhiều khó khăn, việc sớm hoàn thiện các trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ tạo thêm điều kiện để học sinh có nơi học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung, đồng bộ hơn.

Vì vậy, mục tiêu của các công trường không dừng lại ở việc hoàn thành một dự án xây dựng, mà hướng tới việc kịp thời hình thành cơ sở giáo dục mới, đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh vùng biên trong năm học mới.

Hơn 3.000 con người đang cùng chung một guồng quay, “làm ngày đêm,” bám công trường, vượt khó để đưa những ngôi trường nội trú vùng biên sớm hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh./.

Tăng tốc về đích, sẵn sàng đón học sinh vùng biên đến trường Tại Hà Tĩnh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30/8/2026, kịp phục vụ năm học mới 2026-2027.

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